Poplavljena Bosna in Hercegovina, na ceste se zlivajo slapovi vode

Zaradi obilih padavin so ponekod po Bosni in Hercegovini vodostaji prestopili bregove in poplavili številne ceste. Poplave so tako prekinile povezave do vasi Doljani, težave pa povzročajo tudi na magistralni cesti med Jablanico in Mostarjem. Sprožili so se tudi zemeljski plazovi. Zaradi močnejših sunkov vetra in padavin je za večji del Bosne in Hercegovine razglašen rdeči alarm. Ta je sicer razglašen tudi za določene dele Srbije.

Močno deževje v Bosni in Hercegovini povzroča številne preglavice. Med drugim so se zaradi padavin že sprožili zemeljski plazovi, zaradi česar bošnjaški avto-moto klub voznike opozarja na povečano nevarnost na cestah. Voznikom svetujejo previdnejšo vožnjo, pri čemer opozarjajo tudi na to, da je zimska oprema zakonsko obvezna.

Zaradi obilnih padavin so svoje bregove prestopili tudi številni hudourniki. Zaradi poplav so tako na primer prekinjene vse cestne povezave do vasi Doljani, poroča portal klix.ba. Kot so dejali domačini, so zaradi prekinjene povezave do Jablanice, kjer so zaposleni številni tamkajšnji prebivalci in se šolajo tudi njihovi otroci, popolnoma odrezani od civilizacije. Tudi na magistrali M-17 je stanje dramatično, poroča portal. Na številnih odsekih na tej cesti je namreč vožnja zaradi obilnega deževja otežena, hudourniki pa so medtem poplavili tudi ulice v Mostarju. Pri Komadinovem vrelu se slapovi vode stekajo na cesto.

Na območju Širokega Brijega in Mostarja je bila medtem večkrat prekinjena tudi oskrba z električno energijo. Zaradi močnih sunkov vetra, ki dosegajo tudi 80 kilometrov na uro, in padavin je sicer po večini BiH razglašen rdeči alarm. Večja materialna škoda je že nastala na večjem številu hiš v Kupresu, kjer je močan veter odnesel dele streh in tudi lomil drevesa.

O materialni škodi medtem poročajo tudi v občinah Foča, Trnovo in Ilidža ter tudi iz Sarajeva. Direktor republiške uprave civilne zaščite Milan Novitović je povedal, da je na elektroenergetskem omrežju na območju Foč nastala velika škoda, ekipe elektrodistribucije pa so na terenu in sanirajo posledice neurja. V občini Trnovo je poškodovana streha na zdravstvenem domu, v Vzhodni Ilidži pa sta poškodovani razsvetljava in prometna signalizacija. Rdeči vremenski alarm je sicer razglašen tudi za zahod Srbije. Oranžni alarm medtem velja za Beograd, Banat, Šumadijo in jugozahod države.