Poplavljena Kreta: po ulicah 'tekle reke', ki so odnašale vse na svoji poti

Hudourniške poplave so v morje potisnile več avtomobilov vzdolž plaže obmorskega letovišča Agia Pelagia, pri čemer so nekateri skoraj povsem potopljeni v vodo, obdani z naplavinami. Plaža je bila prekrita z odpadki, vključno s plastičnimi steklenicami in igračami, poleg slamnatih senčnikov.

Poplave so poškodovale tudi več kot 15 trgovin in veliko restavracij. Mednarodno letališče na Kreti so zaprli zaradi poplavljenih pristajalnih stez.

"Nihče ne more povedati, kdaj se bodo leti nadaljevali," je za grške medije povedal vodja letališča Giorgos Pliakas.

Gasilska brigada je prejela na stotine klicev ljudi, ki so jih prosili, naj jih pripeljejo na varno ali izčrpajo vodo iz poplavljenih zgradb na otoku, je povedal predstavnik gasilcev. Oblasti so sporočile, da preiskujejo več poročil o pogrešanih ljudeh in se bojijo, da je veliko pogrešanih ostalo ujetih v avtomobilih.

Grška civilna zaščita je pozvala vse državljane, naj bodo v nedeljo in v prihodnjih dneh pozorni in previdni na Kreti in okoliških otokih Rodos, Karpatos, Kastellorizo in Kasos.