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Sonce v senci in množice, ki so zrle v nebo

Madrid, 13. 08. 2026 11.36 pred 14 minutami 2 min branja 6

Avtor:
N.L.
Popolni sončni mrk

Milijoni ljudi širom Evrope so v četrtek opazovali popoln ali delni Sončev mrk. Ker je pas popolnega mrka zelo ozek, lahko posamezno območje na naslednjega čaka tudi okoli 400 let, kar dela ta pojav še toliko bolj edinstven. Najboljši razgled je tokrat ponujala Španija, kar je v državo privabilo številne obiskovalce.

Sončni mrk na severu Španije
Sončni mrk na severu Španije
FOTO: Profimedia

Popolni mrk, ko je Luna v celoti prekrila Sonce, je bil najbolje viden v Španiji, kjer je senca diagonalno prečkala državo od severne atlantske obale do Sredozemskega morja in izginila okoli 20.30 po srednjeevropskem času.

Proti Soncu so z zaščitnimi očali in maskami pogledovale množice, v Španiji so pričakovali kar šest milijonov obiskovalcev.

Redki pojav na nebu je razburljiv tudi za profesionalne in ljubiteljske fotografe, ki so imeli le nekaj minut časa, da ovekovečijo veličastni ples Lune in Sonca.

Vsako leto se sicer zgodita približno eden ali dva sončna mrka. Že 2. avgusta 2027 bo popolni sončni mrk prečkal jug Španije, sever Afrike in Arabski polotok. Ta bo najdaljši v tem stoletju, saj bo njegova popolna faza trajala šest minut in 23 sekund. Prebivalci Slovenije smo popolni sončni mrk nazadnje opazovali 11. avgusta 1999, na naslednjega pa bomo morali počakati vse do 3. septembra 2081.

Ob gledanju sončnega mrka nikar ne pozabite na varnost. Nezaščiteno gledanje v Sonce namreč lahko povzroči nepovratno izgubo vida. Zdravniki zato svetujejo, da za opazovanje mrka uporabite izključno namenska zaščitna očala z ustreznimi certifikati. Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot so sajasto steklo, folija, rentgenske slike, fotografski filmi, je neustrezna, še posebej nevarno pa je gledanje v Sonce skozi fotoaparat ali daljnogled. Za otroke naj bodo zaščitna očala dovolj majhna, da jim resnično nudijo zaščito.

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KOMENTARJI6

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presnet
13. 08. 2026 12.33
Kje je bil Borut?
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0 0
HitraVeverca
13. 08. 2026 12.15
Raje glejte kaj Trump počne pred vašimi očmi in kako laže, 24 ur ga pa podpira.
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0 0
PEACEMAKER
13. 08. 2026 11.40
Dokaz da živimo v matrici
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+1
1 0
Pomladni cvet
13. 08. 2026 12.10
zakaj? pojav, ki se je dogajal pred nami že ogromnokrat v nekaj tisoč letih, odkar obstaja zemlja pa že skoraj neštetokrat
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0 0
kryptix
13. 08. 2026 12.19
5 mrkov na leto že 4,5 miljard let...okoli 20 miljard...veliko in daleč od neštetokrat
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0 0
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