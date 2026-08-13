Sonce v senci in množice, ki so zrle v nebo

Milijoni ljudi širom Evrope so v četrtek opazovali popoln ali delni Sončev mrk. Ker je pas popolnega mrka zelo ozek, lahko posamezno območje na naslednjega čaka tudi okoli 400 let, kar dela ta pojav še toliko bolj edinstven. Najboljši razgled je tokrat ponujala Španija, kar je v državo privabilo številne obiskovalce.
Popolni mrk, ko je Luna v celoti prekrila Sonce, je bil najbolje viden v Španiji, kjer je senca diagonalno prečkala državo od severne atlantske obale do Sredozemskega morja in izginila okoli 20.30 po srednjeevropskem času.
Proti Soncu so z zaščitnimi očali in maskami pogledovale množice, v Španiji so pričakovali kar šest milijonov obiskovalcev.
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Opazovanje sončnega mrka v ŠpanijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v ŠpanijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v ŠpanijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v FrancijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v LondonuProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v ParizuProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v FrancijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v parku v MünchnuProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v parku v MünchnuProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v parku v MünchnuProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v FrancijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v ŠpanijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v LondonuProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v NemčijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v ŠpanijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v FrancijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v ParizuProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v FrancijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v parku v MünchnuProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v ŠpanijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v DakarjuProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v ŠpanijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v ItalijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka na ŠvedskemProfimedia
Opazovanje sončnega mrka na ČeškemProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v NemčijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v ŠpanijiAP
Opazovanje sončnega mrka v ŠpanijiProfimedia
Opazovanje sončnega mrka v ŠpanijiAP
Opazovanje sončnega mrka v ŠpanijiAP
Opazovanje sončnega mrka v ŠpanijiAP
Redki pojav na nebu je razburljiv tudi za profesionalne in ljubiteljske fotografe, ki so imeli le nekaj minut časa, da ovekovečijo veličastni ples Lune in Sonca.
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Popolni sončni mrkAP
Popolni sončni mrkAP
Popolni sončni mrkAP
Popolni sončni mrkAP
Popoln sončni mrkProfimedia
Popoln sončni mrkProfimedia
Popolni sončni mrkAP
Vsako leto se sicer zgodita približno eden ali dva sončna mrka. Že 2. avgusta 2027 bo popolni sončni mrk prečkal jug Španije, sever Afrike in Arabski polotok. Ta bo najdaljši v tem stoletju, saj bo njegova popolna faza trajala šest minut in 23 sekund. Prebivalci Slovenije smo popolni sončni mrk nazadnje opazovali 11. avgusta 1999, na naslednjega pa bomo morali počakati vse do 3. septembra 2081.
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Delni sončni mrk po EvropiAP
Delni sončni mrk po EvropiAP
Delni sončni mrk po EvropiAP
Delni sončni mrk po EvropiAP
Delni sončni mrk po EvropiAP
Delni sončni mrk po EvropiAP
Delni sončni mrk po EvropiAP
Delni sončni mrk po EvropiAP
Delni sončni mrk po EvropiAP
Delni sončni mrk po EvropiAP
Ob gledanju sončnega mrka nikar ne pozabite na varnost. Nezaščiteno gledanje v Sonce namreč lahko povzroči nepovratno izgubo vida. Zdravniki zato svetujejo, da za opazovanje mrka uporabite izključno namenska zaščitna očala z ustreznimi certifikati. Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot so sajasto steklo, folija, rentgenske slike, fotografski filmi, je neustrezna, še posebej nevarno pa je gledanje v Sonce skozi fotoaparat ali daljnogled. Za otroke naj bodo zaščitna očala dovolj majhna, da jim resnično nudijo zaščito.
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