Sonce v senci in množice, ki so zrle v nebo

Popolni mrk, ko je Luna v celoti prekrila Sonce, je bil najbolje viden v Španiji, kjer je senca diagonalno prečkala državo od severne atlantske obale do Sredozemskega morja in izginila okoli 20.30 po srednjeevropskem času.

Proti Soncu so z zaščitnimi očali in maskami pogledovale množice, v Španiji so pričakovali kar šest milijonov obiskovalcev.