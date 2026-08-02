Popoln kaos na jugu Hrvaške, ljudje v avtomobilih čakajo 28 ur

V nedeljo zjutraj so na Jadranski magistrali proti mejnemu prehodu Karasovići nastali veliki prometni zastoji. Bralec portala Net.hr poroča, da je približno 20 kilometrov magistrale, od Župe Dubrovačke do meje s Črno goro, popolnoma blokiranih. Navaja, da ljudje zamujajo na letala in ne morejo priti na delo.

"Popoln kolaps sistema. Gre za regionalni problem, ki je najbolj prizadel prebivalce občine Konavle," je dodal ter dejal, da so ljudje zaradi razmer povsem obupani.

" Ljudje v avtomobilih čakajo že 28 ur. Nimajo vode, nimajo stranišč in nimajo možnosti za opravljanje osnovnih življenjskih potreb. Odprl sem cisterno z vodo in jim dal na voljo stranišče v svoji hiši," je povedal.

Načelnik občine Konavle Božo Lasić je aktiviral štab civilne zaščite, poroča Dubrovački dnevnik. "Na prestop državne meje na mejnem prehodu Karasovići se čaka tudi do deset ur, zaradi česar so Konavle praktično ohromljene. Zato vztrajamo, da vse pristojne institucije nemudoma sprejmejo vse razpoložljive ukrepe za čim hitrejšo omilitev nastalih razmer," je povedal.

O stanju je obvestil vse pristojne institucije in bil seznanjen, da so bili že sprejeti določeni ukrepi za odpravo nastalih težav. V tem trenutku je najpomembneje ohraniti mir, ravnati odgovorno in preprečiti, da bi se varnost ljudi ter normalno življenje v Konavlah še dodatno poslabšala, izpostavlja.

Vse prebivalce Konavel prosi, naj odložijo vsa nenujna potovanja z osebnimi avtomobili, da bi se izognili dodatnim prometnim zastojem in nevarnostim, ki jih takšne razmere prinašajo.

"Verjamem, da bo ta težka situacija končno spodbudila pristojne, da trajno rešijo težave s prometnimi zastoji in dolgimi čakalnimi dobami na mejnem prehodu Karasovići," je dejal načelnik Lasić.

Hrvaški avtoklub (HAK) je sporočil, da je čakalna doba za vstop v Hrvaško na mejnem prehodu Karasovići približno štiri ure, medtem ko je za izstop treba računati na večurno čakanje.