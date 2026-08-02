Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Popoln kaos na jugu Hrvaške, ljudje v avtomobilih čakajo 28 ur

Zagreb, 02. 08. 2026 10.49 pred 42 minutami 2 min branja 23

Avtor:
A.K.
Gneča na jugu Hrvaške

Zaradi dolgih kolon na mejnem prehodu Karasovići je bila občina Konavle prisiljena aktivirati štab civilne zaščite. Pristojni iščejo nujne rešitve za ureditev razmer, ki resno ogrožajo lokalno prebivalstvo in prometni sistem.

V nedeljo zjutraj so na Jadranski magistrali proti mejnemu prehodu Karasovići nastali veliki prometni zastoji. Bralec portala Net.hr poroča, da je približno 20 kilometrov magistrale, od Župe Dubrovačke do meje s Črno goro, popolnoma blokiranih. Navaja, da ljudje zamujajo na letala in ne morejo priti na delo.

Gneča na jugu Hrvaške
Gneča na jugu Hrvaške
FOTO: Net hr

"Ljudje v avtomobilih čakajo že 28 ur. Nimajo vode, nimajo stranišč in nimajo možnosti za opravljanje osnovnih življenjskih potreb. Odprl sem cisterno z vodo in jim dal na voljo stranišče v svoji hiši," je povedal. 

"Popoln kolaps sistema. Gre za regionalni problem, ki je najbolj prizadel prebivalce občine Konavle," je dodal ter dejal, da so ljudje zaradi razmer povsem obupani.

Aktiviran štab civilne zaščite

Načelnik občine Konavle Božo Lasić je aktiviral štab civilne zaščite, poroča Dubrovački dnevnik. "Na prestop državne meje na mejnem prehodu Karasovići se čaka tudi do deset ur, zaradi česar so Konavle praktično ohromljene. Zato vztrajamo, da vse pristojne institucije nemudoma sprejmejo vse razpoložljive ukrepe za čim hitrejšo omilitev nastalih razmer," je povedal. 

O stanju je obvestil vse pristojne institucije in bil seznanjen, da so bili že sprejeti določeni ukrepi za odpravo nastalih težav. V tem trenutku je najpomembneje ohraniti mir, ravnati odgovorno in preprečiti, da bi se varnost ljudi ter normalno življenje v Konavlah še dodatno poslabšala, izpostavlja. 

Vse prebivalce Konavel prosi, naj odložijo vsa nenujna potovanja z osebnimi avtomobili, da bi se izognili dodatnim prometnim zastojem in nevarnostim, ki jih takšne razmere prinašajo.

"Verjamem, da bo ta težka situacija končno spodbudila pristojne, da trajno rešijo težave s prometnimi zastoji in dolgimi čakalnimi dobami na mejnem prehodu Karasovići," je dejal načelnik Lasić.

Hrvaški avtoklub (HAK) je sporočil, da je čakalna doba za vstop v Hrvaško na mejnem prehodu Karasovići približno štiri ure, medtem ko je za izstop treba računati na večurno čakanje.  

hrvaška zastoji Hrvaška prometni zamašek Karasovići Konavle mejni prehod

ZDA in Izrael po navedbah Trumpa odložila nove napade na Iran

24ur.com Obrtna zbornica za nočna delovišča: 'Prometni kaos epskih razsežnosti'
24ur.com Slovenija stoji na cestah: gospodarstvo bi 'aktiviralo' odstavni pas
24ur.com Hrvaški cariniki ohromili promet
24ur.com V Srbiji SMS-sporočila zaradi ledenega dežja, v BiH prometni kolaps
24ur.com Širina zožanih pasov pod drobnogledom inšpekcije
24ur.com Nevzdržne kolone, jezni vozniki, slabša varnost: zaradi zapore Starega mostu
24ur.com Brglez po 11-urni zapori avtoceste: Potrebna je boljša usklajenost
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kakorkoliže
02. 08. 2026 11.40
Super dopust na 40 in več stopinjah stat v vrstah.
Odgovori
0 0
Bananistanec
02. 08. 2026 11.35
Migrant v tistem času prepotuje EU vsaj 2x
Odgovori
+4
4 0
Veščec
02. 08. 2026 11.32
ha,ha,hrvaška utaknejo naj si jo nekam,pa to
Odgovori
+0
3 3
Claus
02. 08. 2026 11.31
Lahko bi napisali tudi na mejnem prehodu s katero državo
Odgovori
+4
5 1
Prelepa Soča
02. 08. 2026 11.41
Claus, saj piše, s Črno goro.
Odgovori
0 0
Tomaž Hacin
02. 08. 2026 11.31
Pa za tisto morje greš lahko tudi na slovensko obalo, potem pa kukajo in cvilijo koliko je drago.
Odgovori
+3
3 0
devlon
02. 08. 2026 11.30
Folk mora lih za vikend dol rint..
Odgovori
+2
2 0
realist135
02. 08. 2026 11.29
Kakšna bedarija so te mejne kontrole. na drugi strani pa horde nezakonitih migrantov brez kontrole v 5 minutah čez mejo. Razpad družbenega sistema v EU na celi črti. Kontrolira in zajebava se samo pridne in marljive državljane. Migranti in kriminalci pa brez omejitev. Porazno!!!
Odgovori
+11
11 0
Pajo_36
02. 08. 2026 11.29
Never again na dopust konec julija, začetek avgusta. Avstrijci ne dojamejo, da je možen še kak drug termin, oni napadejo takrat morje, pa tud Nemci. Top termin mi je konec junija, oz. malo predenj pri nas spustijo sončke iz šol. Pa po prvem septembru, božji mir....
Odgovori
+3
4 1
Kaveljc
02. 08. 2026 11.40
Avstrijci z otroki grejo na morje lahko po 5 juliju. Do takrat je v Avstriji pouk. Imam nečakinjo s pranečakinjo v Salzburgu.
Odgovori
0 0
a res1
02. 08. 2026 11.28
Kako v tem primeru delujejo električni avtomobili in z tisto foro start/stop? Verjetno ni prijetno...
Odgovori
+4
4 0
dededetox
02. 08. 2026 11.27
Super dopust, ko komaj čakaš da prideš nekam kjer te olupijo. In te že prvi dan skrbi kako bo na poti domov. In ko je na plaži +40 stopinj, senćnik pa 100 eur/dan. In ko klima ne dela, ker je trafo preobremenjen. In ko ti otroci hočejo sladoled po 5 eur/kugla. Pa če imaš srečo da te domorodci ne nalomijo ker nimaš kockaste majice. ITD
Odgovori
+11
13 2
Pajo_36
02. 08. 2026 11.36
Sej se mal informiraš prej, a? Če znaš tukaj čačkat, pa kej mogoče preber !
Odgovori
+1
1 0
Anonymus3579
02. 08. 2026 11.27
Hrvaška? 🤣🤣🤣 lepa hvala za takšen dopust...
Odgovori
+7
9 2
96bimBo
02. 08. 2026 11.27
Nagajanje obmejnih organov po ukazu politikov...
Odgovori
+8
8 0
Mali medo
02. 08. 2026 11.29
Ne ampak ukrep EU. Sistem za prepoznavanje obrazov.
Odgovori
+2
2 0
lakala28
02. 08. 2026 11.26
Očitno kockasti tudi s Črnogorci nimajo urejene meje, pa so jih malo spomnili na dobrososedske odnose, ki naj ne bi bili le na papirju, tako kot med nami in kockastmi. Kapo dol za pokončno držo!
Odgovori
+2
4 2
Dr Dre
02. 08. 2026 11.25
Ma tam me ne vidijo več, prenapihnjene cene, za katere ne dobiš skoraj 0..
Odgovori
+5
7 2
Malo_sutra
02. 08. 2026 11.25
Kako se vam res da nemorem verjeti… pa se zivcni pridete domov s teh dopustov. evo jaz dva tedna doma in to je moj dopust. placa in cel regres v zepu…
Odgovori
+9
9 0
mmickica
02. 08. 2026 11.22
To pa je dopust!😎 A ze kaj selfije delajo za instagram...?
Odgovori
+9
9 0
0523
02. 08. 2026 11.21
Hrvaška, Hrvaška, kako je pa s predsednico, pa vse tiho. Novica bi morala biti vsak dan 10x ažurna, pa nič. Ker nimam informacij sklepam, da je vozila sama, šofer je bil pa s prijateljico na zadnjem sedežu.
Odgovori
+4
7 3
Pinokio
02. 08. 2026 11.40
Slabo znaš uporabljati internet.
Odgovori
0 0
travc
02. 08. 2026 11.18
Je najbolje kjer sem.Doma.
Odgovori
+11
11 0
bibaleze
Portal
Družinske počitnice so se končale že na letališču: napaka, ki jo naredi veliko staršev
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
zadovoljna
Portal
Kraljica Letizia v beli opravi, ki jo želimo imeti vse
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
vizita
Portal
Zakaj vas po kopanju v morju srbi koža? Razlog ni vedno le sol
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
cekin
Portal
Družine jo obožujejo: na tej destinaciji boste za dopust odšteli precej manj
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
moskisvet
Portal
Odšel je v kitajski 'kamp za hujšanje' in ugotovil, zakaj večina ljudi ne uspe shujšati
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
dominvrt
Portal
Ta živila poleti postanejo nevarna veliko hitreje, kot mislite
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
okusno
Portal
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881