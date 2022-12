'Popoln polom': Na vajah se je pokvarilo vseh 18 nemških oklepnikov Puma

Obrambno ministrstvo je nato sporočilo, da bodo odslej uporabljali starejše oklepnike Marder. Ob tem so obljubili, da bo nadzor izveden po hitrem postopku in dodali, da je šlo za "nenavadno visoko stopnjo okvar" .

Lambrechtova je sicer priznala, da gre pri okvarah oklepnikov za "težek udarec". Ministrica je odredila preiskavo in dodala, da dokler se vozila ne izkažejo za zanesljiva, ne bo novih naročil. "Naše enote se morajo zanašati na oborožitvene sisteme, ki so robustni in stabilni v boju," je povedala. 42 Pum, v Nemčiji so jih doslej proizvedli 350, bi moralo biti na voljo Natovim silam za hitro posredovanje z začetkom leta 2023.

"Naši zavezniki v Natu se lahko 100-odstotno zanesejo na zaveze, ki jih je sprejela Nemčija," je ob razkritju težav z oklepniki dejala Christine Lambrecht . Nemčija je sicer ob začetku ruske invazije na Ukrajino sporočila, da bo močno povečala obrambni proračun in modernizaciji vojske namenila 100 milijard evrov, kar velja za velik zasuk v nemški obrambni politiki po drugi svetovni vojni.

Težave z oklepniki puma je v pismu ministrstvu in generalštabu razkril generalmajor Ruprecht von Butler. Po poročanju Spiegla, se je operativna sposobnost oklepnikov med osemdnevno vajo na severu Nemčije poslabšala do te mere, da so bila vozila popolnoma neuporabna. Von Butler je zapisal, da gre za "popoln polom".

Nemško obrambno ministrstvu naj bi bilo sprva zelo nezadovoljno s pismom, poročajo nemški mediji. V pismu je Butler zapisal, da čeprav se je vojska zavedala pomanjkljivosti oklepnikov, se težave nikoli prej niso pojavile tako pogosto. Poleg tega oklepniki niso bili izpostavljeni prekomerni obremenitvi.

Nemški kancler Olaf Scholz je v intervjuju za Süddeutsche Zeitung zanikal, da nemške oborožene sile niso sposobne izvajati svojih obrambnih nalog. Poudaril je, da je vojska prvič po 30 letih sposobna odbiti napad, bodisi na ozemlje Nemčije ali države zaveznice. Kancler je sicer priznal, da imajo nemške oborožene sile težave z oskrbo s strelivom, kar sicer ogroža varnost države.

Oklepniki Puma sicer po navedbah proizvajalca posadki (3+6 vojakov) omogočajo ustrezno zaščito pred minami in protitankovskimi izstrelki, njihova prednost pa naj bi bila tudi večja okretnost na razgibanem terenu. Puma ima tudi kupolo brez posadke, ki jo je mogoče upravljati na daljavo in je opremljena s 30-milimetrskim avtomatskim topom in protitankovskimi vodenimi izstrelki MELLS.

Nemčija si v okviru nove oboroževalne politike prizadeva okrepiti tudi vojno letalstvo. Tako so odobrili skoraj 10-milijardni nakup 35 ameriških lovcev F-35. Toda tudi pri tem se zapleta, saj je nemško obrambno ministrstvo izrazilo zaskrbljenost zaradi zamud pri dobavi in nastanku dodatnih stroškov.