'Popolna ekonomska odvisnost nas dela ranljive za politično izsiljevanje'

Jeseni leta 1959 je višji uradnik iz Maove Kitajske vodil misijo v Kijevu, ki je bil takrat takrat del Sovjetske zveze. Pregledal je tovarne, se seznanil z državnim načrtovanjem in se z več kot 30 tovariši popoldne s čolnom odpravil na vožnjo po reki. To je bila drugačna Ukrajina od tiste, s katero ima danes opravka kitajski voditelj Ši Džinping. Je bil pa tisti uradnik, ki je v tem času obiskal tudi Prago in Moskvo, njegov oče. In čeprav je bil Ši takrat star le šest let, naj bi ga očetove zgodbe o tem potovanju tako prevzele, da je še dolgo razlagal, s kakšno toplino je oče govoril o potovanju v Sovjetsko zvezo in fotografijah, ki jih je posnel. Tako pravi profesor Joseph Torigian, ki je v moskovski knjižnici izbrskal časopisne izrezke o tistem potovanju, povzema Politico.

Danes Ši začenja že svoj tretji mandat, medtem ko Evropa pluje v razburkane vode. Od tekme za tehnološko nadvlado do potencialnih oboroženih konfliktov med Pekingom in Washingtonom – Evropa ima malo razlogov za navdušenje nad novim Šijevim mandatom. Tega se očitno zavedajo tudi evropski voditelji, ki so prejšnji teden sprožili alarm zaradi strateške grožnje, ki jo Kitajska predstavlja zahodu. Volja po sodelovanju zavoljo podnebja in trgovine je drastično šibkejša.

"Pod vodstvom Šija se je evropski odnos s Kitajsko poslabšal," je dejala Janka Oertel, vodja oddelka za Azijo pri European Council on Foreign Relations. Po njenem se je spremenila Kitajska, ne Evropa. "Evropejci se zdaj prilagajajo novi resničnosti."

Močnejši odgovor Evrope pripisuje kitajski brutalni domači represiji, regionalni asertivnosti in agresivni diplomaciji – vse našteto je v neskladju z zahodno politiko. Bolj kot kar koli drugega je Bruselj v razmislek prisililo kitajsko strateško zavezništvo z Rusijo. Medtem ko Peking Rusiji ni ponudil vojaške pomoči, je gospodarska in politična podpora jasna.