75 let od zavezniškega bombardiranja Dresdna: popolno uničenje, 25.000 mrtvih

V Dresdnu obeležujejo 75 let od silovitega zavezniškega bombardiranja, v katerem je bilo mesto popolnoma porušeno, ubitih je bilo 25.000 ljudi. Na tisoče ljudi bo ob obletnici sklenilo roke v človeški verigi "miru in strpnosti", na drugi strani pa nemška skrajna desnica poskuša spomin na bombardiranje izkoristiti v svoje politične namene in zmanjševanje pomena nacističnih zločinov.

V Nemčiji se spominjajo zavezniškega bombardiranja Dresdna, od katerega mineva 75 let. V silovitem napadu ameriških in britanskih vojaških letal je bilo to strateško pomembno mesto, ki je veljalo za pomembno prometno vozlišče in kjer so stale številne tovarne orožja za nemško vojsko, popolnoma uničeno. Ubitih je bilo 25.000 ljudi. Glavni govornik na spominski slovesnosti bo predsednik Frank-Walter Steinmeier, ki pa bo moral v svojem nagovoru po mnenju poznavalcev potegniti tanko ločnico med spominom na tisoče žrtev bombardiranja in obenem poudariti odgovornost Nemčije za drugo svetovno vojno. V popoldanskih urah bo več tisoč prebivalcev Dresdna sklenilo roke v človeški verigi "miru in strpnosti", ob tem bodo zazvonili cerkveni zvonovi, piše AFP.

Mesto je bilo skorajda popolnoma porušeno. FOTO: AP

Nemška skrajna desnica na drugi strani izrablja obletnico za poskus zmanjševanja pomena nacističnih zločinov, tudi s povečevanjem števila smrtnih žrtev – po vojni so nacisti trdili, da je bilo ubitih 200.000 ljudi, čeprav zgodovinski viri pričajo o manjšem številu smrtnih žrtev. Stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) za danes napoveduje "resnico o bombardiranju" – eden vidnejših članov Tino Chrupalla je po poročanju AFPdejal, da se je njegova babica spominjala "kupov trupel" po bombardiranju. Že lani pa je poslanec AfD Mario Lehmann sprožil ogorčenje, ko je bombardiranje Dresdna označil za holokavst. Obletnica bo tako po napovedih pritegnila pozornost neonacistov, podobno kot v preteklih letih, nemška policija pa se že pripravlja tudi na demonstracije skrajnodesnih ekstremistov, ki so napovedane za soboto. Danes 89-letna Ursula Elsner, ki je bila stara 14 let, ko jo je njena mama v času bombardiranja izvlekla iz goreče stavbe, je za nemški Spiegeldejala, da jo izrabljanje obletnice v politične namene utruja. "Ta dan pripada nam,"pravi in dodaja, da bi morala obletnica služiti kot opomin vojnih grozot.

Primerjava posnetka z dne 13. marca 1967 in 9. februarja 2005. FOTO: AP

13. februarja leta 1945 je na stotine vojaških letal začelo silovito bombardiranje Dresdna. Najprej so nad mesto poleteli britanski bombniki, nato pa so se jim pridružili še ameriški. V 37 urah silovitih napadov je bilo odvrženih 3900 ton eksplozivnih in zažigalnih bomb. Britanska letala so najprej napadla stanovanjske predele okoli starega mestnega jedra, ki so ga zasuli z zažigalnimi bombami. Z drugim valom bombardiranja so preprečili vse poskuse gašenja in prebivalstvu zaprli še zadnje poti za beg. Zjutraj so bombe zasule dotlej nedotaknjene predele mesta. Dresden je pred bombardiranjem ostal brez učinkovite protiletalske obrambe. Zaradi naglega prodiranja zaveznikov skozi Francijo in Nizozemsko je razpadel nemški zračni opozorilni sistem, dresdensko protiletalsko topništvo pa so odpeljali za varovanje Porurja. V mestu je bilo v času napada še okoli 200.000 beguncev iz Šlezije, ki so se tja zatekli pred hitrim napredovanjem sovjetske rdeče armade.

Silovito bombardiranje se je začelo 13. februarja 1945. FOTO: AP