Popotresna obnova Petrinje razburja: posel brez javnega razpisa dobil 18-letnik

Območje Petrinje se po potresu, ki je pretresel Hrvaško, ni umirilo. Še vedno se tresejo tla, popotresni sunki pa niso le seizmološki. Hrvaški mediji poročajo o prevarah v imenu dobrodelnosti na tem področju, zdaj pa so se razpisali še o spornih dodelitvah poslov obnove po potresu. V Petrinji pa so nezadovoljni tudi prebivalci, in sicer z razdeljevanjem popotresne pomoči, ki je prišla tudi iz Slovenije.

Zadnji posel, o katerem so se razpisali hrvaški mediji, je dobil 18-letnik. Njegovo podjetje KI i DO je dobilo posel v vrednosti 132.000 evrov oziroma skoraj milijon kun za popotresno obnovo v okolici Petrinje. Kot pišeIndex.hr, je sporno to, da je posel na novo ustanovljeno podjetje dobilo brez javnega natečaja. Družba je dobila nalogo popravila ali zamenjave dimnikov, streh in dvigal v petrinjskem naselju Mošćenica.

icon-expand Petrinja tri tedne po hudem potresu. FOTO: Nika Kunaver

V oči bode tudi to, da je podjetje vpisano v sodni register šele od druge polovice januarja, osnovni kapital podjetja pa vsega skupaj znaša 10 kun. Občina pa je posel podjetju dodelila že na začetku februarja. Kot piše 24sata, so se na podjetje obrnili z vprašanji, a odgovorov o tem, koliko zaposlenih sploh imajo v podjetju, ki bo opravljajo obnovitvena dela, niso prejeli. Župan Petrinje Darinko Dumbovićje za medije pojasnil, da se je pri podelitvi posla zelo mudilo, zato ni bilo javnega natečaja in zato niso k oddaji ponudbe za posel omogočili drugim podjetjem. To ni edini posel v Petrinji, ki razburja: večino del naj bi dobilo podjetje županovega sina Poleg tega je na isti način občina podelila posel podjetju, ki dimnike in strehe za dvakrat večji znesek popravlja v kar 14 naseljih v okolici Petrinje, medtem ko bo to podjetje dobilo 130.000 evrov zgolj za obnovo enega naselja. Kot piše 24sata.hr je sicer tudi pri pogodbi s tem podjetjem nekaj nepravilnosti. Hrvaški mediji opozarjajo tudi na to, da večino del v okolici Petrinje dobiva podjetje županovega sina Darka. V Petrinji prebivalci nezadovoljni z razdeljevanjem popotresne pomoči, ta je prišla tudi iz Slovenije Več deset meščanov Petrinje je v četrtek verbalno napadlo župana mesta Darinka Dumbovića s trditvami, da humanitarno pomoč, ki je prispela po rušilnem potresu decembra lani, ne razdeljujejo transparentno. Posebej so zahtevali ustrezno razdelitev gradbenega materiala, pa je poročala STA. Med drugim je ta kot pomoč po potresu prispel tudi iz Slovenije. Do verbalnega napada na petrinjskega župana je prišlo pred skladiščem mestnega podjetja Komunalac, v katerega so v sredo pripeljali gradbeni material, ki so ga kot pomoč žrtvam potresa poslali iz Slovenije ter Bosne in Hercegovine. Skupina protestnikov je v nekem trenutku zaustavila avtomobil, v katerem je bil župan Dumbović. Ta je nato poklical policijo.

icon-expand Vse stvari so naložili na 9 polpriklopnikov, ki so se po predaji odpeljali proti Petrinji. FOTO: Solis Straža

Župan je prepričan, da nezadovoljstvo prebivalcev podpihujejo predvsem lokalni člani konservativne opozicijske stranke Most. Za hrvaške medije je Dumbović dejal, da nekateri prebivalci zahtevajo, da takoj dobijo vse, kar potrebujejo. Poudaril je, da ne bo več dovolil stihijskega prevzema humanitarne pomoči, kot je to bilo v prvih dneh po potresu. Ta je Petrinjo in okolico stresel z magnitudo 6,2 konec decembra lani. Župan je še zatrdil, da so v prvih dneh po potresu nekateri celo vlamljali v skladišča in odnesli vse, kar so lahko. Nekateri so prav tako večkrat prevzeli humanitarno pomoč ter si tako ustvarili velike zaloge, medtem ko nekateri še vedno potrebujejo humanitarno pomoč."Tega ne bom več dovolil. Pika", je izjavil Dumbović. Med protestniki, ki so v četrtek verbalno napadli župana, so bili tudi vojni veterani, ki trdijo, da sploh ni jasno, kdo je dobil več kot 300 ton gradbenega materiala, ki je doslej prispel na popotresno območje. Pred tem so se v sredo, ko je prispela večja količina gradbenega materiala iz Slovenije in BiH, odpravili proti skladišču, da bi videli, kako bodo razdelili material, saj menijo, da doslej sploh ni bilo kriterijev za razdelitev podarjenega gradbenega materiala. Donacije iz Slovenije in BiH naj bi transparentno začeli razdeljevati v ponedeljek na podlagi zahtevkov posameznikov, ki imajo zaradi potresa poškodovane stanovanjske objekte. Medtem je zagrebški novičarski portal telegram.hr poročal o domnevnih malverzacijah s prodajo in vnovičnim nakupom zemljišča, v katerih je sodelovala mestna uprava. Župan Dumbović, ki vodi Petrinjo od leta 2013, sicer ne vidi nič spornega v tem, da je občina leta 2016 poceni prodala mestno zemljišče zasebnem podjetju, letos pa so isto zemljišče kupili za namestitev stanovanjskih zabojnikov po devetkrat višji ceni od prodajne. Medtem je mesto financiralo tudi infrastrukturo na tem zemljišču, ki je bilo mišljeno za podjetniško cono, navajatelegram.hr