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Popustil klin, štirje alpinisti padli, 36-letnica umrla

Bukarešta, 18. 07. 2026 15.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Klin v skali

Štirje alpinisti so se v Romuniji spuščali po vrvi po strmem pobočju, ko se je iz stene izpulil klin, na katerega so bili vsi pripeti. Vsi štirje so padli, ena udeleženka je umrla, trije so bili huje poškodovani. A nihče ne zna pojasniti, zakaj so bili sploh vsi privezani na eno sidrišče.

Romunski alpinistični klub je organiziral tečaj, ki je bil namenjen že izkušenim članom kluba, cilj pa je bil, da udeleženci po zaključku osvojijo osnovne tehnike varovanja pri gibanju v zahtevnem gorskem terenu, piše stirileprotv.ro.

Štirje udeleženci pa so ignorirali navodila, na neki točki so se namreč pripeli na en sam klin - kovinsko varovalo, ki se s kladivom zabije v razpoko v skali in služi kot sidrišče. A teža vseh štirih je bila očitno preveč za en sam klin, ki je popustil. Za zdaj še ni znano, ali so klin namestili sami ali pa je bil nameščen že od prej.

Klin v skali
Klin v skali
FOTO: Shutterstock

Trije moški so bili poškodovani, umrla pa je 36-letna ženska, zobozdravnica, zaposlena v kliniki v Bukarešti. Policija je uvedla kazenski postopek zaradi povzročitve telesnih poškodb in povzročitve smrti iz malomarnosti.

Gorski reševalci iz Zarnestija so pojasnili, da pravilno varovanje vedno temelji na najmanj dveh klinih, zabitih v skalo. Nihče ne razume, zakaj tega pravila med odpravo v gorovju Bucegi niso upoštevali. Vodja tečaja je v alpinističnih krogih dobro poznan, Romunski alpinistični klub pa ga je v sporočilu za javnost opisal kot izkušenega gorskega vodnika. Tudi sam je bil v nesreči poškodovan, ko bo okreval, pa bo moral svoje ravnanje pojasniti tožilcem.

Zaslišali bodo tudi preostala dva udeleženca tečaja, ki sta nesrečo preživela.

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