Popustil klin, štirje alpinisti padli, 36-letnica umrla

Romunski alpinistični klub je organiziral tečaj, ki je bil namenjen že izkušenim članom kluba, cilj pa je bil, da udeleženci po zaključku osvojijo osnovne tehnike varovanja pri gibanju v zahtevnem gorskem terenu, piše stirileprotv.ro.

Štirje udeleženci pa so ignorirali navodila, na neki točki so se namreč pripeli na en sam klin - kovinsko varovalo, ki se s kladivom zabije v razpoko v skali in služi kot sidrišče. A teža vseh štirih je bila očitno preveč za en sam klin, ki je popustil. Za zdaj še ni znano, ali so klin namestili sami ali pa je bil nameščen že od prej.