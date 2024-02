Popustil tudi Orban, EU znova enotna: Ukrajini 50 milijard evrov pomoči

Ursula von der Leyen, Charles Michel, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Viktor Orban in Olaf Scholz

Na omrežju X je Orban objavil tudi fotografijo s sestanka za omizjem z evropskih vrhom in pripisal: "Sproščen pogovor pred začetkom zasedanja EU z Ursulo von der Leyen, Charlesom Michelom, Emmanuelom Macronom, Giorgio Meloni in Olafom Scholzem."

Dodal je, da bo to omogočilo trdno, dolgoročno in predvidljivo financiranje za Ukrajino. "EU prevzema vodenje in odgovornost pri podpori Ukrajine, vemo, kaj je na kocki," je še zapisal Michel.

"Imamo dogovor. Enotnost. Vseh 27 voditeljev se je strinjalo o dodatnem paketu pomoči Ukrajini v višini 50 milijard evrov v okviru proračuna EU," je na družbenem omrežju X zapisal Michel po pogovorih z Orbanom, voditelji Nemčije, Francije in Italije ter predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen . Srečanje je potekalo pred začetkom zasedanja Evropskega sveta, ki se ga udeležuje tudi premier Robert Golob.

Ukrajinska zahvala

"Pozdravljam sprejetje odločitve o vzpostavitvi instrumenta za Ukrajino v vrednosti do 50 milijard evrov za obdobje 2024-2027. Države članice EU so še enkrat pokazale svojo solidarnost in enotnost v dejanjih za ukrajinsko ljudstvo, da se sooči z vojno," je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski premier Denis Šmihal.

Ukrajinski premier se je zahvalil predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu in voditeljem držav članic sedemindvajseterice za neomajno podporo. "Vsak vaš glas je pomemben prispevek k naši skupni zmagi. Zagotovilo za to je sveženj v višini 50 milijard evrov do konca leta 2027," je zapisal.

Dober dan za Evropo

Madžarski premier Orban je tako očitno vendarle pristal na nadaljnjo makrofinančno pomoč Ukrajini v okviru revizije dolgoročnega proračuna unije 2021-2027. Ta vključuje 50 milijard evrov za Ukrajino za prihodnja štiri leta, od tega 33 milijard evrov posojil in 17 milijard evrov nepovratnih sredstev.

Po neuradnih informacijah so se dogovorili, da bo Evropski svet na podlagi letnega poročila Evropske komisije vsako leto opravil razpravo o izvajanju finančnega instrumenta za Ukrajino. Če bo treba, bodo voditelji čez dve leti pozvali komisijo, naj pripravi predlog revizije instrumenta v okviru prihodnjega dolgoročnega proračuna.

Orban je sicer pred zasedanjem zahteval, da bi pomoč Ukrajini članice potrjevale s soglasjem vsako leto.

Današnji dogovor o reviziji MFF je pozdravila tudi predsednica komisije von der Leyen. "Evropski svet je potrdil naše prioritete. Podpora Ukrajini. Boj proti nezakonitim migracijam. Podpora evropski konkurenčnosti. Dober dan za Evropo," je zapisala na omrežju X.

Revizija dolgoročnega proračuna unije 2021-2027, vrednega 1216 milijard evrov v tekočih cenah, sicer predvideva skupno povečanje za 64,6 milijarde evrov. V to je poleg pomoči za Ukrajino vključenih dodatnih 9,6 milijarde evrov za soočanje z migracijami in sodelovanje s tretjimi državami, tudi za podporo Zahodnemu Balkanu. Revizija predvideva še po 1,5 milijarde evrov za solidarnostni sklad in za spodbujanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

Za pokritje tega povečanja bodo morale članice prispevati dodatnih 21 milijard evrov, 10,6 milijarde evrov pa bodo pridobili s prerazporeditvami obstoječih sredstev. Za 33 milijard evrov posojil, namenjenih Ukrajini, niso potrebni dodatni prispevki članic niti prerazporeditev obstoječih sredstev.