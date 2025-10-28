Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Oboroženi mladoletniki na Švedskem: kazensko odgovorni bodo že 13-letniki

Stockholm, 28. 10. 2025 10.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
35

Švedska vlada je predstavila predlog zakona, s katerim bi starostno mejo kazenske odgovornosti za najhujša kazniva dejanja znižali s 15 na 13 let. Predlog sledi dolgotrajnim razpravam o porastu kriminala v državi, pri čemer so storilci pogosto tudi mlajši od 15 let. Vzpostaviti nameravajo tudi posebne mladinske oddelke v zaporih.

"Znižanje starostne meje kazenske odgovornosti za najhujša kazniva dejanja ni pomembno le za zaščito družbe, temveč tudi za pomoč otrokom, da se umaknejo s poti, ki vodi v kriminal," je pojasnil minister za pravosodje Gunnar Strömmer.

"Ko 14-letniki tekajo naokoli z avtomatskim orožjem, se mora družba odzvati z vso silo," pa je dejal predsednik parlamentarnega odbora za pravosodje Henrik Vinge, član nacionalistične stranke Švedski demokrati. Po njegovih besedah bi policiji z novim zakonom podelili več pooblastil in ji tako olajšali delo.

Po besedah Strömmerja bodo sprva vzpostavili od 100 do 150 mest v posebnih oddelkih za mladoletne storilce kaznivih dejanj, stare od 13 do 17 let. S tem so razširili predhodni predlog, ki je v zaporih oz. centrih za pridržanje predvideval posebne oddelke za mladoletnike od 15. do 17. leta starosti.

Švedska policija
Švedska policija FOTO: AP

Ločeni oddelki za mladino bodo po navedbah vlade začeli delovati julija prihodnje leto. Mlajši in starejši najstniki bodo ločeni, predvideno je tudi ločevanje po spolu, celoten sistem pa mora biti v skladu s Konvencijo ZN o otrokovih pravicah, je še sporočilo ministrstvo za pravosodje.

Švedska se v zadnjih letih sooča z vse večjim številom streljanj, bombnih napadov in drugih kaznivih dejanj, povezanih z delovanjem kriminalnih tolp. Storilci so običajno najstniki, pogosto tudi mlajši od 15 let. Švedska policija je lani ocenila, da je bilo med aktivnimi člani kriminalnih združb kar 1700 mladoletnikov.

švedska kriminal mladoletniki
Naslednji članek

Likvidiran sin zloglasnega ruskega generala: objavili posnetek napada

Naslednji članek

V Evropi dominantna Frankenstein različica covida-19

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (35)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štrekeljc
28. 10. 2025 12.02
Zakaj posebni mladinski oddelki v zaporih? Naj jih dajo drugim arestantom v uporabo!
ODGOVORI
0 0
Groucho Marx
28. 10. 2025 12.02
Če bi Švedi imeli v vladi mesečnika, bi jim v zaščito kriminalcev zminiral vse predloge.
ODGOVORI
0 0
Šarjan Marec
28. 10. 2025 12.01
+1
To sploh ni presenečenje. Kar so uvozili, to imajo. Golob bi take še legaliziral. Mesec pa še vedno podpira rome in je proti ukrepom za zatiranje nasilja....
ODGOVORI
1 0
E.Nigma
28. 10. 2025 11.43
+9
Sam sem delal 2x 6 mesecev na Švedskem. Odkrito priznam, da se tak temnih vseh kontrastov Švedov nisem videl. V mislih sem imel blond, riđokose pa bele pa po možnosti, da zgledajo kot Viking. No ti pristni Vikingi zdaj zgledajo kot deklice. Ostalo pa se pase kot goba po dežju ali pa kopriva.
ODGOVORI
9 0
Samo navijač
28. 10. 2025 11.42
+8
Prej tega ni bilo, vse dokler se niso nezakonito priklatile tue rodne vrste. Krivci pa izključno politiki ali kako ze imenujemo to g....n. Namerno je to narejeno ,namerno.
ODGOVORI
8 0
neodvisen
28. 10. 2025 11.39
+4
Zopet lahko komentiramo dogodek, ki nima veze s SLO. HAHAHA Ne pišite o golobu in nesposobni vladi in o parazitih naše družbe, pa ne bo treba brisati komentarjev.
ODGOVORI
6 2
tavbix
28. 10. 2025 11.35
+12
Pri nas pa nesposobneži prepozno odkrivajo toplo vodo...
ODGOVORI
13 1
trtr
28. 10. 2025 11.34
+15
Mesec pravi da se s palico nič ne doseže, o pa se. Korenčkov so se že najedli, zdaj je na vrsti palica tudi za mesecnika, ki ima delovne dobe isto kot vsi priviligiranci v Žabjeku. Froc pokvarjeni.
ODGOVORI
15 0
Prelepa Soča
28. 10. 2025 11.34
+15
BRAVO, to jaz že dolgo trobim, bi pa še znižal starostno mejo, ko so kazensko odgovorni. Dandanes mulc pri 10 letih ve več, kot smo mi pri 18ih. Pri teh letih so že zmožni storiti hude telesne poškodbe sovrstnikom. Sigurno se bo našel kdo, ki bo trdil, da so to še otroci, ja so na papirju, v resnici pa marsikdo zelo nevaren za življenje drugega.
ODGOVORI
15 0
JOSEPH HAYDN
28. 10. 2025 11.34
+15
In vzrok tega je z islamom radikalizirana mladina/otroci. Samo tega se ne sme povedat
ODGOVORI
15 0
Martinović
28. 10. 2025 11.33
+9
To je posledica švedske liberalne (kasneje wokeliberalne) politike priseljevanja in permisivnosti na vseh družbenih področjih. Žal nihče zadev konkretno ne poimenuje, ampak gre za otroke vojake stare 13-15 let, febomen ki je znan iz Sudana, Ruande, Malija, Somalije…itd. Skratka sredi Evrope otroci vojaki člani tolpmedsebojno koljejo drug drugega. Ampak evropska politika o tem molči, evropski parlament ne razpravlja o tem, nobenih pozivov EC…nič. Velika večina ljudi v evropi se ne predstavlja kako totalitarno, odtujeno, indeloško ekstremistično in koruprivno vlado imamo. Četudi so katastrofalne posledice te politike več kot očitne. Kaj je z mediji?
ODGOVORI
9 0
300 let do specialista
28. 10. 2025 11.52
+1
Ljudje so srečni, da vozijo Tesle in imajo iphone, to je ta maska "sreče", ki na varnost ne pomisli.
ODGOVORI
1 0
Grickoficko
28. 10. 2025 11.33
+2
Ukinite tiktok in podobno. Kriminala in nasilja med mladoletniki je vedno vec
ODGOVORI
5 3
Levi so barabe
28. 10. 2025 11.30
+9
Pri nas pa ne. Minister mesec tega ne bo dovolil. Dal bo korenčke 🥕
ODGOVORI
10 1
JApajaDAja
28. 10. 2025 11.33
+6
in en joint za pomiritev sebe in okolice....
ODGOVORI
6 0
KatiFafi
28. 10. 2025 11.30
+9
V Sloveniji pa za nagrado, ko majstri storijo kako kaznivo dejanje še socialno dvignejo.
ODGOVORI
9 0
boslo
28. 10. 2025 11.33
+6
Najprej ga hranimo 20 let, potem pa nas ubije
ODGOVORI
6 0
nemski_ovcar
28. 10. 2025 11.30
+3
Bravo
ODGOVORI
3 0
Veščec
28. 10. 2025 11.28
+12
en moj kolega je že več kot 10 let tam.živa katastrofa,fantje in dekleta z vseh vetrov.politika pa ista k pr nas,kar se tiče stanovanj,sociale,itd,itd.boh pomagi
ODGOVORI
12 0
periot22
28. 10. 2025 11.27
+7
Pravilno!
ODGOVORI
7 0
Blue Dream
28. 10. 2025 11.27
+5
Glede na to da ljudje hitreje odraščajo kot so pred desetletji se zdi smiselno znižati mejo odgovornosti
ODGOVORI
5 0
E.Nigma
28. 10. 2025 11.23
+6
Pravilno. Pri nas pa dobi Poliko in sok
ODGOVORI
6 0
300 let do specialista
28. 10. 2025 11.21
+8
A ni cenejši IZGON dr.ha.li, ki zganja kriminal? Ve se kdo pretežno (99% primerov) so.
ODGOVORI
8 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306