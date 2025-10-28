Oboroženi mladoletniki na Švedskem: kazensko odgovorni bodo že 13-letniki

"Znižanje starostne meje kazenske odgovornosti za najhujša kazniva dejanja ni pomembno le za zaščito družbe, temveč tudi za pomoč otrokom, da se umaknejo s poti, ki vodi v kriminal," je pojasnil minister za pravosodje Gunnar Strömmer.

"Ko 14-letniki tekajo naokoli z avtomatskim orožjem, se mora družba odzvati z vso silo," pa je dejal predsednik parlamentarnega odbora za pravosodje Henrik Vinge, član nacionalistične stranke Švedski demokrati. Po njegovih besedah bi policiji z novim zakonom podelili več pooblastil in ji tako olajšali delo.

Po besedah Strömmerja bodo sprva vzpostavili od 100 do 150 mest v posebnih oddelkih za mladoletne storilce kaznivih dejanj, stare od 13 do 17 let. S tem so razširili predhodni predlog, ki je v zaporih oz. centrih za pridržanje predvideval posebne oddelke za mladoletnike od 15. do 17. leta starosti.