Porast okužb na Kitajskem: največ v zadnjih šestih mesecih

Pristojni so na Kitajskem evidentirali več kot 5600 novih primerov okužb z novim koronavirusom, kar je najvišje dnevno število okužb v zadnjih šestih mesecih. Zaradi porasta okužb so oblasti ponekod v Pekingu odredile zaprtje šol, nekatera podjetja pa so svojim delavcem naročila, naj začasno delajo od doma. Oblast je sicer ponovila, da bo ostala neomajna pri svoji politiki ničelne tolerance do covida-19, kljub vse večjemu razočaranju javnosti, ki meni, da strogi ukrepi stanejo prav tista življenja, ki naj bi jih zaščitili.

Skoraj polovica novih primerov okužb izvira iz province Guangdong, medtem ko so jih v Pekingu evidentirali približno 60. Do novih omejitev v prestolnici prihaja kljub temu, da so mestne oblasti danes izjavile, da so bili nedavni izbruhi okužb učinkovito nadzorovani.

icon-expand Stroge omejitve, kot so zapore meja, dolge karantene, množično testiranje in hitre, ciljno usmerjene prepovedi gibanja, povzročajo vse večjo bedo po vsej državi, močno obremenjujejo gospodarstvo in družbo. FOTO: AP

Stroge omejitve, kot so dolge karantene v oddaljenih krajih, zapore meja, mest, množična testiranja in prepovedi gibanja, na Kitajskem povzročajo kaos in bedo po vsej državi ter močno obremenjujejo gospodarstvo, o čemer smo že poročali.

Eden od incidentov, povezan s strogimi ukrepi, ki je konec tedna sprožil ogorčenje, je bil samomor 55-letne ženske v Notranji Mongoliji. Sorodniki so namreč lokalne oblasti opozarjali, da ta trpi za anksioznimi motnjami in da je imela samomorilne misli, a so reševalci zaradi protokolov v okviru strategije ničelne tolerance prepozno pristopili na pomoč. Na kitajskih družbenih medijih se je razširil posnetek njene hčere, ki je prosila občinske delavce, naj odpečatijo vrata. Lokalni uradniki so priznali zmoto in obljubili, da bodo kaznovali vse delavce, ki bodo zapečatili vrata gospodinjstev.

icon-expand Strogim covidnim omejitvam na Kitajskem še ni videti konca. FOTO: AP

Pomen oz. občutljivost tega strogega kitajskega pristopa se je odrazila celo na borzi. Zaradi nepreverjenih govoric na družbenih omrežjih o opustitvi kitajske strategije, so tečaji delnic kitajskih podjetij, ki kotirajo na celinski Kitajski, v Hongkongu in ZDA, prejšnji teden v sredo močno poskočili. Toda na sobotni tiskovni konferenci so kitajski zdravstveni uradniki napovedali, da bodo nadaljevali s politiko ničelne tolerance do covida-19, katere cilj je zatreti primere te bolezni takoj, ko se razplamtijo, poroča CNN.

Trdna kampanja je ohranila nizko število okužb in smrti, a je povzročila velike gospodarske in socialne stroške, saj je zaradi novih različic, ki se hitro širijo, popolna zajezitev virusa skoraj nemogoča. "Praksa je dokazala, da so naša politika preprečevanja in obvladovanja pandemije ter vrsta strateških ukrepov popolnoma pravilni in najbolj ekonomični ter učinkoviti," je poudaril Hu Šiang, uradnik za nadzor bolezni, ko so ga vprašali, ali bo Kitajska v bližnji prihodnosti prilagodila svojo covidno politiko. "Morali bi se držati načela, da ljudi in njihova življenja postavljamo na prvo mesto in širše strategije preprečevanja uvoza okužb od zunaj in notranjih prenosov," je poudaril po navedbah CNN.