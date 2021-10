Poraz parlamentarne levice na Zahodu?

Zgodovina politične levice je neločljivo povezana z zgodovino razrednega boja. Socialdemokracija v Evropi v 19. stoletju je nastala predvsem kot antikapitalistični politični projekt, ki je svoje teoretske in praktične temelje črpal iz različnih radikalnih političnih filozofij. Cilj je bil jasen – odprava kapitalizma in odprava kapitalistične zasebne lastnine produkcijskih sredstev. V tem kontekstu je bil tudi boj za demokracijo povezan z bojem zoper kapitalizem – delavski razred je skozi 19. stoletje bil personifikacija ljudstva, demos a, subjekta demokracije, kajti volilno pravico so takrat imeli le najbogatejši posamezniki. Torej ideja odprave kapitalizma, identifikacija delavskega razreda kot revolucionarnega subjekta in širjenje politične demokracije so bili neločljivo povezani.

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus, političnega 'think tank' Inštituta za politični menedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Prva svetovna vojna je v Evropi ustvarila plodna tla za prvi poskus odprave kapitalizma. Boljševiška revolucija, ki je v tistem obdobju predstavljala žarek upanja in dejansko alternativo kapitalizmu, se je iztekla v enopartijsko birokratsko diktaturo. Druga svetovna vojna je sicer omogočila širitev levega političnega projekta, toda razen ene izjeme (socialistična Jugoslavija) je real-socializem predstavljal predvsem avtoritarne politične sisteme s popolnoma nedelujočim gospodarstvom.

Takšne politične izkušnje in umanjkanje "revolucije" na Zahodu so socialistične, komunistične in socialdemokratske stranke usmerile v reformistično strategijo in k dolgotrajni "pozicijski vojni" (Gramsci) s kapitalističnim razredom. Vseskozi pa je večina levih strank ohranjala jasen antikapitalistični horizont, čeprav je bil odmaknjen daleč v prihodnost. Skozi nadaljnja desetletja se je antikapitalistična ideja počasi in postopoma skozi reformistične parlamentarne stranke preoblikovala v zagovor keynesianske države blaginje, ki je bila oblikovana le zaradi strahu kapitala pred močnim in politično organiziranim delavskim razredom – v podobi sindikatov in levih strank – ter zaradi obstoja alternative, kakršna koli je že bila.

Prvi pomembni prelom v levici v Zahodni Evropi se je zgodil leta 1959, ko je nemški SPD na kongresu v Bad Goddesbergu v program zapisal, da ne nasprotujejo več ideji zasebne lastnine produkcijskih sredstev vse dokler ne ogroža družbeno pravičnost, kar je seveda contradictio in adjecto. Preostale stranke niso (takoj) sprejele takšne usmeritve, toda od začetka 80. let prejšnjega stoletja, ko je realsocializem zašel v krizo in ko je neoliberalizem, prek zagovora privatizacije in deregulacije kot dveh ključnih odgovorov na protislovja države blaginje, začel svoj slavni pohod, je tudi leva antikapitalistična politika v različnih podobah in oblikah zašla v krizo.