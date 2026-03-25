Gregory, ki je prvič kandidirala, je v tekmi za prosti sedež v predstavniškem domu v 87. okrožju na Floridi premagala republikanca Jona Maplesa, ki ga je podprl Trump. Po skoraj vseh preštetih glasovih je zmagala z dvema odstotnima točkama prednosti, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Volitve v tem okrožju so potekale, potem ko je avgusta lani odstopil republikanski senator Mike Caruso.

Predsednik demokratske stranke na Floridi Ken Martin je na X zapisal, da poraz republikancev na "Trumpovem dvorišču" kaže, da lahko demokrati zmagajo po vsej državi. "Naprej v november!" je zapisal pred novembrskimi vmesnimi zveznimi volitvami.