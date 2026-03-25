Tujina

Poraz republikancev na 'Trumpovem dvorišču'

Florida, 25. 03. 2026 09.09 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
STA N.L.
Trumpovo posestvo Mar-a-Lago na Floridi

Na Floridi je v torek na nadomestnih volitvah v okrožju, kjer se nahaja posestvo ameriškega predsednika Donalda Trumpa Mar-a-Lago, mesto v predstavniškem domu te zvezne države osvojila demokratska kandidatka Emily Gregory, poročajo ameriški mediji.

Gregory, ki je prvič kandidirala, je v tekmi za prosti sedež v predstavniškem domu v 87. okrožju na Floridi premagala republikanca Jona Maplesa, ki ga je podprl Trump. Po skoraj vseh preštetih glasovih je zmagala z dvema odstotnima točkama prednosti, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Volitve v tem okrožju so potekale, potem ko je avgusta lani odstopil republikanski senator Mike Caruso.

Predsednik demokratske stranke na Floridi Ken Martin je na X zapisal, da poraz republikancev na "Trumpovem dvorišču" kaže, da lahko demokrati zmagajo po vsej državi. "Naprej v november!" je zapisal pred novembrskimi vmesnimi zveznimi volitvami.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trump glasoval po pošti

Trump je po poročanju ameriških medijev na volitvah glasoval po pošti, čeprav je republikanec oster kritik tovrstnega glasovanja, ki ga je doslej povezoval z domnevnimi volilnimi goljufijami.

Zmaga v tem okrožju, ki je tradicionalno naklonjeno republikancem, velja za pomembno zmago demokratov, ki si bodo na novembrskih vmesnih zveznih volitvah prizadevali ponovno pridobiti večino v predstavniškem domu in senatu. Zmaga Gregory bi lahko nakazovala zagon demokratske stranke pred letošnjimi vmesnimi kongresnimi volitvami, poroča BBC.

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BrezPitt
25. 03. 2026 10.51
Na koncu bo še JaJotova sekta spoznala, da jih že 35 let vozi žejne čez vodo.
Big M
25. 03. 2026 10.43
A tega pa nikol ne povedo da so modre države najbol obdavčena in da je največ umorov glih v teh velikih modrih mestih...čudno, nikol nič ne rečejo glede tega🤷🏼
CorbaMorba
25. 03. 2026 10.47
Jaz sem bot in izmišljujem si statistike
Big M
25. 03. 2026 10.48
No pokaži jih pa ma skup poglejala kako in kaj, daj.
trunck1
25. 03. 2026 10.37
Po oranžnem se republikanci nekaj desetletij ne bodo pobrali. Upam, da bo tudi ostali svet šel v to smer in razne Janše, Orbne, Putine, ... za vedno poslal na smetišče.
Heprk
25. 03. 2026 10.05
Pricakovano. Se najvecji maloumnezi so videli kako jih je na suho kramp od zadaj
KoprivnikSLO
25. 03. 2026 10.01
Torej lahko s strani Trumpa pričakujemo razglasitev volitev za ukradene. Tako kot to dela JJ pri nas in čez par tednov Orban na Madžarskem.
Topo9gan
25. 03. 2026 09.46
Povsem razumljivo, saj je Florida, tako kot ostala bolj meščanska okrožja (LA, SA, NY), močno demokratska.
Vera in Bog
25. 03. 2026 09.50
Dejmokratska? Bomo spet imeli več spolov?
CorbaMorba
25. 03. 2026 10.48
Florida demokratska? : D
iziizi
25. 03. 2026 10.51
Ja śe malo pa bo śe vesoljski spol sam da bo ena nevladna organizacija dobivala denar
ivan z Doba
25. 03. 2026 09.40
In to ravno sedaj, ko je "zmagal" v vojni z Iranom! Nož v (butast) hrbet.
Vera in Bog
25. 03. 2026 09.36
Kaj je s tem Trumpom a sploh ve kaj dela? Pa tak dobrosrčen človek deluje
Rock8
25. 03. 2026 09.34
No,lepo,da se končno premika v pravo smer
Vera in Bog
25. 03. 2026 09.16
Trump bo odletel da bo kar hudo
