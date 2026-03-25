Gregory, ki je prvič kandidirala, je v tekmi za prosti sedež v predstavniškem domu v 87. okrožju na Floridi premagala republikanca Jona Maplesa, ki ga je podprl Trump. Po skoraj vseh preštetih glasovih je zmagala z dvema odstotnima točkama prednosti, povzema nemška tiskovna agencija dpa.
Volitve v tem okrožju so potekale, potem ko je avgusta lani odstopil republikanski senator Mike Caruso.
Predsednik demokratske stranke na Floridi Ken Martin je na X zapisal, da poraz republikancev na "Trumpovem dvorišču" kaže, da lahko demokrati zmagajo po vsej državi. "Naprej v november!" je zapisal pred novembrskimi vmesnimi zveznimi volitvami.
Trump glasoval po pošti
Trump je po poročanju ameriških medijev na volitvah glasoval po pošti, čeprav je republikanec oster kritik tovrstnega glasovanja, ki ga je doslej povezoval z domnevnimi volilnimi goljufijami.
Zmaga v tem okrožju, ki je tradicionalno naklonjeno republikancem, velja za pomembno zmago demokratov, ki si bodo na novembrskih vmesnih zveznih volitvah prizadevali ponovno pridobiti večino v predstavniškem domu in senatu. Zmaga Gregory bi lahko nakazovala zagon demokratske stranke pred letošnjimi vmesnimi kongresnimi volitvami, poroča BBC.
