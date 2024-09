Poraz Scholza in Zelenih ter prva zmaga skrajno desne stranke po vojni

Na volitvah v Turingiji je glede na izide po preštetju vseh glasovnic zmagala AfD z 32,8 odstotka glasov, CDU je s 23,6 odstotka glasov zasedla drugo mesto. Levo populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) je bilo tretje s 15,8 odstotka glasov, poroča nemški Deutsche Welle.

Stranke nemške vladajoče koalicije – socialdemokrati (SPD) kanclerja Olafa Scholza, Zeleni in liberalci (FDP) – so utrpeli hud poraz. SPD se je uspelo prebiti v deželni parlament z le 6,1 odstotka glasov, Zeleni in FDP pa niso dosegli petodstotnega praga.

Na Saškem je zmagala CDU z 31,9 odstotka glasov, medtem ko je AfD s 30,6 odstotka glasov na drugem mestu, na tretjem pa BSW z 11,8 odstotka glasov. Tudi v tej zvezni deželi so SPD in Zeleni utrpeli poraz – prvi so glede na začasne izide po preštetju vseh glasovnic dobili 7,3 odstotka, drugi pa 5,1 odstotka glasov.

Izidi po poročanju Deutsche Welle pomenijo, da bodo pogovori o oblikovanju vlade v obeh deželah težki in dolgotrajni. Druge stranke sicer izključujejo možnost sodelovanja z AfD v vladajoči koaliciji.

Tako v Turingiji kot na Saškem je bila volilna udeležba v nedeljo visoka. V Turingiji se je volitev udeležilo 73,6 odstotka, na Saškem pa 74,4 odstotka volilnih upravičencev, kar je bistveno več kot na zadnjih deželnih volitvah leta 2019, poroča nemška tiskovna agencija dpa.