Poraženci soočenja predsedniških kandidatov v ZDA so neodločeni volivci

Daleč od tega, da se je soočenje odvilo pod pričakovanji. Vsi, ki že dlje časa spremljamo ameriško politiko in Trumpa, smo vedeli, kaj si lahko obetamo. Kljub temu je bilo v odzivih v medijih zaslediti veliko izraženega razočaranja nad nivojem razprave in njeno vsebinsko praznino. Razočaranje je vedno povezano s pričakovanji in njihovo neuresničitvijo in kdor je pričakoval argumentirano, dialektično debato o javnopolitičnih rešitvah za družbene probleme, se je uštel. Za takšno raven debate obstajata vsaj dva objektivna in znana razloga.

Soočenje si je na televizijskih zaslonih ogledalo 73 milijonov Američanov, kar je 22,5 % vseh državljanov ZDA. Če prištejemo še vse, ki so si soočenje ogledali na internetu, pridemo krepko čez četrtino prebivalstva oz. čez več kot polovico števila registriranih volivcev, ki jih je v ZDA 150 milijonov. Ob upoštevanju dejstva, da je vsaj še 10 % volivcev v tem trenutku neodločenih glede tega, ali bodo odšli na volitve in komu bodo dali svoj glas, je bilo soočenje priložnost za oba kandidata, da si ustvarita odločilno konkurenčno prednost v kampanji, ki postaja vse bolj napeta. Nobenemu kandidatu to ni uspelo.

Prvi razlog za vsebinsko izpraznjenost razprave je vse bolj izrazita personalizacija politike – trend, ki se je začel s televizijo in poglobil z internetom in družbenimi omrežji. Gre za to, da so karakterji in podobe kandidatov osnovni fokus oz. sporočilo kampanje, politični programi pa so postavljeni v ozadje. Ameriške predsedniške kampanje so že po svoji naravi izrazito personalizirane, saj gre za boj za funkcijo med dvema človekoma, zaradi česar se kampanje osredotočajo na ljudi kot kandidate in bodoče nosilce javne funkcije. Za to predvolilno tekmo to še posebej velja, saj se skoraj nihče več niti ne trudi pretvarjati, da je edino relevantno vprašanje teh volitev referendum o Donaldu Trumpu.

Personalizacija je z letošnjimi volitvami doživela novo raven absurdnosti, ko je Trump namesto jasnega programa in ukrepov predstavil zgolj 50 točk, od katerih večina ni niti konkretna niti merljiva. Bolj spominjajo na usmeritve oz. ideološka sporočila. Res je, da večina širše javnosti ne bere političnih programov kandidatov ali političnih strank, še vedno pa obstaja cel kup zainteresirane javnosti, ki želi ali potrebuje vedeti, kateri ukrepi se bodo sprejemali pod katerim predsednikom. In če ni programa, potem tudi razprava ne more biti pretirano vsebinska.

Drugi razlog za takšno stanje je izrazita polarizacija. Med Trumpovim predsedovanjem se je prvič zgodilo, da je agencija Gallup pri merjenju zaupanja v predsednika ZDA zaznala sočasno rast ekstremnega zaupanja in ekstremnega nezaupanja v predsednika. Glavni razlog za prepir in medsebojno sovraštvo med družbeno-političnimi frakcijami iz ene in druge skupine je prav Donald Trump in njegov način predsedovanja, vodenja ter komuniciranja z javnostjo. Skladno s trendom personalizacije je podpora in nasprotovanje Trumpu glavna os, okoli katere sta zgrajeni osnovni politični identiteti volivcev na teh volitvah.