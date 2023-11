Porazne številke za Bidna

Anketa televizije ABC in inštituta Ipsos ugotavlja, da 76 odstotkov Američanov meni, da gredo stvari v napačno smer. Bidnu je podpora med temnopoltimi volivci in volivci latinskoameriškega izvora padla s 87 odstotkov v vzporednih anketah volitev 2020 na 49 odstotkov oziroma s 65 na 33 odstotkov.

Anketa časopisa New York Times in kolidža Sienna ugotavlja, da bi Joe Biden v šestih ključnih državah, ki jih je osvojil leta 2020, vodilnega republikanskega kandidata Donalda Trumpa trenutno premagal le v Wisconsinu. Izgubil bi v Arizoni, Nevadi, Pensilvaniji in Georgii, v Michiganu pa je podpora izenačena.

Anketa New York Timesa ugotavlja, da je gospodarstvo najpomembnejše vprašanje za 55 odstotkov Američanov, pri čemer jih 59 odstotkov glede tega bolj zaupa Trumpu in le 37 odstotkov Bidnu.

Pri drugih vprašanjih, kot so zdravstvo, sociala, splav, demokracija in orožje, ima Biden skupaj z demokrati prednost pred Trumpom in republikanci, ampak ta vprašanja so v ozadju gospodarstva, ki ga 50 odstotkov volivcev ocenjuje kot slabo, le 21 odstotkov pa kot dobro.

Vprašanje splava trenutno za Bidna ni taka prednost, kot trdijo v njegovem štabu, saj 40 odstotkov podpornikov pravice do splava podpira Trumpa, ki je na vrhovno sodišče imenoval sodnike, ki so poskrbeli za ukinitev te pravice.

Trump ima na republikanski strani sicer številne protikandidate, vendar nobenega resnega tekmeca, ki bi predstavljal resen izziv za njegovo nominacijo.

Tudi Biden med demokrati nima nasprotnika, ki bi ga lahko ogrozil, čeprav mu zaradi trdne podpore Izraelu v času vojne s Hamasom grozi izguba podpore volivcev arabskega izvora in muslimanov, ki so pomembno volilno telo v državah, kot so Michigan, Ohio in Wiscosnin.