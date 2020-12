Pornhub v veliki čistki odstranil milijone nepreverjenih videoposnetkov

Pornhub je dejal, da bodo videoposnetki začasno ustavljeni, dokler ne preverijo in pregledajo virov. Še pred omenjeno spremembo pa si je lahko od uvedbe platforme leta 2007 na Pornhubu vsakdo ustvaril račun in naložil kakršenkoli video.

Pornhub tako s svojega spletnega mesta odstranjuje vse videoposnetke, ki jih niso naložili preverjeni viri, med katere štejejo uradne partnerje ali člane svojega programa. Gre za temeljni premik v delovanju ene največjih pornografskih strani na svetu. To pomeni, da bo velik del njihovih videoposnetkov izginil. "Kot del svojega pravilnika o prepovedi nepreverjenih oziroma neznanih virov smo zdaj tudi začasno odstranili že vse prej naložene vsebine, ki jih niso ustvarili naši partnerji ali člani programa," so sporočili iz portala Pornhub . To pomeni, da mora Pornhub potrditi vsako naloženo vsebino. V začasno ustavljenih videoposnetkih je prikazano obvestilo, ki navaja, da je video v preverjanju "v skladu z našo politiko zaupanja in varnosti" .

Vsebine naPornhubuprikazovale tudi spolno zlorabo otrok in različna spolna nasilja

Korenite spremembe pravilnikov so prišle potem, ko je prejšnji teden v ponedeljek New York Times s svojo novico pretresel porno industrijo. Ta je razkril, da vsebine na Pornhubu prikazujejo spolno zlorabo otrok in različne oblike spolnega nasilja. Po incidentu sta Mastercard in Visa pričela s preiskavo nezakonitih vsebin na Pornhubu. Naslednji dan je ta že spremenil pravilnik, s katerim je vsem nepreverjenim uporabnikom prepovedal nalaganje ali prenašanje vsebin na spletno mesto. Pri Pornhubu so takrat dejali, da bodo razširili svoja prizadevanja za moderiranje vsebin. V četrtek pa sta Mastercard in Visa napovedala, da bosta v celoti ustavila obdelave plačil s spletno stranjo. V objavi Vise je bilo posebej navedeno, da bodo opustili celotno omrežje Mindgeek, ki vključuje številna spletna mesta za odrasle, vključno z Redtube, Youporn, XTube in Brazzers.

Zato je Pornhub dejal, da bo takoj prepovedal objavljanje vsebin, ki še niso bile preverjene in odobrene, pa tudi, da bo uporabnikom prepovedal prenos kakršnega koli video materiala. Družba je še navedla, da bo od leta 2021 uvedla nov način preverjanja, ki bo uporabnikom omogočal objavljanje novih vsebin šele po "uspešnem postopku identifikacije". Najela bo tudi skupino ljudi, ki bo pregledala varnost vsakega objavljenega videoposnetka. "Tako kot Facebook, Instagram, Twitter in druge tehnološke platforme si tudi Pornhub prizadeva, da bi bile naše vsebine pregledane in dovoljene. S to potezo bomo postali prva platforma za distribucijo vsebine za odrasle, ki bo to storila,"so sporočili iz Pornhuba.

Pred velikim "čiščenjem" vsebin v nedeljo je Pornhub vseboval približno 13,5 milijona videoposnetkov, od katerih jih je bilo veliko neznanega izvora. V ponedeljek od devete ure zjutraj je število videoposnetkov padlo na 4,7 milijona, kar pomeni, da je Pornhub s svojega spletnega mesta odstranil večino videoposnetkov. Ta številka se je v nekem trenutku že povečala na 7,2 milijona, zato trenutno ni jasno, koliko videoposnetkov bo odstranjenih.