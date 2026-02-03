Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pornhub zapira svoja vrata novim uporabnikom

London, 03. 02. 2026 08.59 pred 12 dnevi 2 min branja 9

Avtor:
L.M.
Pornhub

Zaradi zaostrenih zahtev glede preverjanja starosti bo podjetje Aylo novim uporabnikom v Združenem kraljestvu onemogočilo dostop do svojih pornografskih spletnih strani, med njimi Pornhub, YouPorn in RedTube. Razlog za to je uvedba obveznega preverjanja starosti po Zakonu o spletni varnosti, ki naj bi otrokom preprečil dostop do tovrstnih vsebin.

Združeno kraljestvo je julija 2025 v okviru Zakona o spletni varnosti uvedlo obvezno preverjanje starosti na pornografskih spletnih straneh z glavnim ciljem preprečiti dostop otrok do takšnih vsebin. Po podatkih regulatorja Ofcom se je večina največjih platform, kot poroča CNN prilagodila novim pravilom, kar je povzročilo izrazit upad obiska. Pornhub prav tako navaja 77-odstotni padec prometa.

Aylo, kanadski lastnik Pornhuba, trdi, da ima zakonodaja negativne stranske učinke. Po njihovem mnenju preverjanje starosti spodbuja uporabnike k iskanju vsebin na neurejenih in potencialno nevarnejših spletnih mestih ter predstavlja tveganje za zasebnost osebnih podatkov. Zato bo podjetje novim uporabnikom v Združenem kraljestvu zaprlo dostop, obstoječim, ki so že opravili preverjanje starosti, pa ga bo ohranilo. Ofcom in zagovorniki spletne varnosti so zakon za zdaj ocenili kot predhoden uspeh.

Pornografija (slika je simbolična)
Pornografija (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Strokovnjaki in predstavniki organizacij za zaščito otrok so do teh trditev zadržani. Opozarjajo, da je še prezgodaj za dokončne ocene, vendar razpoložljivi podatki kažejo, da otroci po uvedbi zakonodaje ne uporabljajo obvodnih orodij, kot so VPN-ji, pogosteje kot prej. Hkrati raziskave kažejo, da je velik delež otrok pornografske vsebine prvič videl po naključju, kar naj bi novi ukrepi učinkoviteje preprečevali.

Nekatere raziskave pa nakazujejo, da se odrasli uporabniki zaradi skrbi za zasebnost selijo na strani, ki ne spoštujejo zakonodaje, kjer so lahko izpostavljeni bolj problematičnim vsebinam.

Pravni in družbeni strokovnjaki opozarjajo tudi, da so poteze podjetja Aylo skladne z njegovimi preteklimi odzivi na podobno zakonodajo v ZDA in drugod ter da gre morda za strateški pritisk na zakonodajalce, piše CNN. Kljub temu se trend preverjanja starosti krepi; podobne rešitve pripravljajo ali uvajajo Evropska unija, Kanada in Avstralija.

preverjanje starosti Združeno kraljestvo Aylo pornografija
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
03. 02. 2026 18.12
Ne smeš gledat porničev lahko pa hodiš po Jezusu in ga oskrunjaš. Taki časi so danes
Odgovori
-1
1 2
Anonymous88
03. 02. 2026 14.56
Vsi vemo kdo ima v lasti pornografske strani. Če pa kdo ne ve naj si pogugla ustanovitelje in lastnike ;)
Odgovori
+0
2 2
ZMERNI DESNIČAR
03. 02. 2026 14.35
Velika Britanija iščete probleme kjer jih ni samo bobu reči bob ne vsi vemo kdaj ste začeli imeti probleme s spolnimi zlorabami otrok primerjajte vse grafe in boste videli katera dva se magično prekrivata.... ni neka znanost večini je jasno samo eni si hočejo prikrivat oči in to večina teh ki ima neko korist od ˝novih˝ britancih :) ni pa nič narobe stem, da se uteži dostopnost otrokom do teh strani ampak tukaj niso problem otroci ampak njihovi napadalci :)
Odgovori
+2
3 1
zdravkob
03. 02. 2026 12.02
Pornografija je res uničujoča za družbo in pred očmi nam je propad zahodne civilizacije. Sploh za mladino, ki si mora šele najti partnerja. Imamo pa sedaj še dodatne probleme z geji in temi transformerji.
Odgovori
+3
3 0
Levi so barabe
03. 02. 2026 09.48
Meni je xhamster boljši
Odgovori
+1
2 1
Deathstar
03. 02. 2026 09.40
Še dobro da imam povsod tu Premium račun....
Odgovori
+2
3 1
Vera in Bog
03. 02. 2026 09.37
To je bolj nevarno od orožja?
Odgovori
+2
3 1
jablan
03. 02. 2026 09.14
Važno da lahko otroci gledajo nasilje po tv
Odgovori
+8
9 1
Qwertzuiop
03. 02. 2026 11.42
No ja, tudi pornografija ni realistična in kaj preveč poučna.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534