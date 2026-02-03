Pornhub zapira svoja vrata novim uporabnikom

Aylo, kanadski lastnik Pornhuba, trdi, da ima zakonodaja negativne stranske učinke. Po njihovem mnenju preverjanje starosti spodbuja uporabnike k iskanju vsebin na neurejenih in potencialno nevarnejših spletnih mestih ter predstavlja tveganje za zasebnost osebnih podatkov. Zato bo podjetje novim uporabnikom v Združenem kraljestvu zaprlo dostop, obstoječim, ki so že opravili preverjanje starosti, pa ga bo ohranilo. Ofcom in zagovorniki spletne varnosti so zakon za zdaj ocenili kot predhoden uspeh.

Združeno kraljestvo je julija 2025 v okviru Zakona o spletni varnosti uvedlo obvezno preverjanje starosti na pornografskih spletnih straneh z glavnim ciljem preprečiti dostop otrok do takšnih vsebin. Po podatkih regulatorja Ofcom se je večina največjih platform, kot poroča CNN prilagodila novim pravilom, kar je povzročilo izrazit upad obiska. Pornhub prav tako navaja 77-odstotni padec prometa.

Strokovnjaki in predstavniki organizacij za zaščito otrok so do teh trditev zadržani. Opozarjajo, da je še prezgodaj za dokončne ocene, vendar razpoložljivi podatki kažejo, da otroci po uvedbi zakonodaje ne uporabljajo obvodnih orodij, kot so VPN-ji, pogosteje kot prej. Hkrati raziskave kažejo, da je velik delež otrok pornografske vsebine prvič videl po naključju, kar naj bi novi ukrepi učinkoviteje preprečevali.

Nekatere raziskave pa nakazujejo, da se odrasli uporabniki zaradi skrbi za zasebnost selijo na strani, ki ne spoštujejo zakonodaje, kjer so lahko izpostavljeni bolj problematičnim vsebinam.

Pravni in družbeni strokovnjaki opozarjajo tudi, da so poteze podjetja Aylo skladne z njegovimi preteklimi odzivi na podobno zakonodajo v ZDA in drugod ter da gre morda za strateški pritisk na zakonodajalce, piše CNN. Kljub temu se trend preverjanja starosti krepi; podobne rešitve pripravljajo ali uvajajo Evropska unija, Kanada in Avstralija.