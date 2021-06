30 žensk toži Pornhub, ker je objavil posnetke brez njihovega soglasja

Ena od tožnic je za ameriški CBS dejala, da je bila stara le 17 let, ko jo je njen tedanji fant prepričal, da sta posnela video z eksplicitno spolno vsebino. Ta posnetek je kasneje objavil na spletni strani Pornhub brez njenega soglasja, za kar je izvedela šele, ko so ji to povedali prijatelji.

V izjavi za javnost je Pornhub obtožbe označil za "popolnoma absurdne, nepremišljene in lažne". Ogled posnetkov na spletni strani je brezplačen, veliko večino posnetkov naložijo uporabniki sami, videi pa so tako javnosti popolnoma dostopni. Pri podjetju sicer trdijo, da vsak posnetek pregledajo moderatorji. "Imamo ničelno toleranco do nelegalnih vsebin in preiščemo vsako pritožbo o vsebini na naši spletni strani," so pri Pornhub dejali za BBC.

A ameriški CBS poroča, da podjetje oseb na posnetkih ne prosi za soglasje oziroma pri njih ne preveri, ali se strinjajo z objavo na spletni strani. Prav tako ne preverjajo starosti oseb, ki se pojavijo na posnetkih.

Decembra lani je ameriški New York Times razkril, da je Pornhub poln vsebin, povezanih z zlorabo otrok in posilstvi, kar so pri spletni strani sicer zanikali, a kljub temu odstranili na milijone posnetkov.