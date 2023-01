Porno igralec, ki naj bi spolno napadel 21 žensk, 'nesposoben za sojenje'

Porno igralca Rona Jeremyja, ki je obtožen več posilstev in spolnih napadov, je sodnik razglasil za 'nesposobnega za sojenje'. Igralca, ki naj bi v obdobju 23 let napadel 21 žensk, starih med 15 in 51 let, bi tako lahko premestili v bolnišnico. "Žalostno je, da zaradi duševnega stanja ne bo imel priložnosti, da opere svoje ime," je dejal njegov odvetnik.

69-letni Ron Jeremy se je avgusta 2021 izrekel za nedolžnega v več kot 30 točkah obtožnice spolnega napada, vključno z 12 posilstvi, ki naj bi jih na območju Los Angelesa zagrešil v 23-letnem obdobju. Med letoma 1990 in 2019 naj bi napadel 21 žensk, starih od 15 do 51 let, poroča Sky News. Sodnik višjega sodišča v Los Angelesu Ronald S. Harris pa ga je zdaj razglasil za nesposobnega za sojenje in pojasnil, da je igralec v stanju "neozdravljivega nevrokognitivnega upada", od katerega si verjetno ne bo opomogel. Tuji mediji so že prejšnji teden poročali, da ima igralec hudo demenco. Jeremy je bil sicer eno največjih imen v industriji filmov za odrasle, od leta 1970 je namreč nastopil v več kot 2000 filmih. V zaporu je že vse od aretacije junija 2020, a se zaslišanja ni udeležil. Tožilci so zahtevali, da ga vsake toliko časa ponovno ocenijo. Odvetnik: Žalostno je, da ne bo mogel oprati svojega imena Marca 2022 je odvetnik Stuart Goldfarb sodišču povedal, da ga Jeremy, ko ga je pred sodno obravnavo obiskal v celici za pridržanje, ni prepoznal. Igralca, čigar uradno ime je Ronald Hyatt, bi tako lahko premestili v bolnišnico. Sodišče bo o tem odločalo prihodnji mesec.

Njegov odvetnik je sicer že pred dvema letoma, ko so Jeremyja aretirali, napovedal, da bo spoznan za nedolžnega vseh obtožb. Dodal je, da je v zadnjih dveh letih nabral dovolj dokazov in da resnično verjame, da bi bil spoznan za nedolžnega. "Žalostno je, da zaradi duševnega stanja ne bo šel na sojenje in imel priložnosti, da opere svoje ime," je povedal. "Komaj čakam, da dokažem svojo nedolžnost na sodišču! Hvala vsem za vso podporo," je avgusta 2020 na Twitter zapisal tudi Jeremy.