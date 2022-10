Tudi nune gledajo pornografijo, pravi papež in opozarja na tveganja

Papež Frančišek poziva duhovnike in nune naj se izogibajo spletnim mestom, ki imajo pornografsko vsebino, ker to oslabi duhovniško srce. Meni, da je potrebno previdno krmariti po družbenih omrežjih in digitalnem svetu, ter digitalna orodja uporabljati samo takrat, ko je to potrebno in zanje ne porabiti preveč časa.

Poglavar katoliške cerkve je v okviru pogovora z duhovniki in semeniščniki govoril v Vatikanu. Med pogovorom je prejel vprašanje, kako naj verniki najbolje uporabljajo tehnologijo in družbene medije za širjenje krščanstva. Tudi duhovniki, redovnice, semeniščniki in drugi se lahko vdajo skušnjavi in gledajo spletno pornografijo, meni papež Frančišek. S tem ne misli na "kriminalno porngorafijo, kot je denimo zloraba otrok", ampak tudi na "normalno pornografijo". Papež je bodoče duhovnike pozval, naj se izogibajo takšnim spletnim mestom, "da se ne bodo znašli v skušnjavi". icon-expand Papež Frančišek FOTO: AP "Povem vam, to je nekaj, kar oslabi dušo. To res oslabi dušo. Od tam vstopi hudič, ki oslabi duhovniško srce," pojasnjuje. "Čisto srce, tisto, ki sprejema Jezusa prejema vsak dan, ne more sprejeti teh pornografskih vsebin." Zbranim, ki so ga poslušali, je svetoval, naj "take vsebine izbrišejo iz telefona, da ne bodo imeli skušnjave v rokah". Leta 2020 se je Vatikan znašel na stebru srama, ko je papežev uradni račun na Instagramu všečkal razkrivajočo fotografijo brazilske glamurozne manekenke Natalie Garibotto. Trdila je, da je zaradi tega pridobila 600.000 novih sledilcev, vatikansko osebje pa je sprožilo preiskavo, kako se je to sploh zgodilo. Papež je dejal, da morajo duhovniki "znati dobro in koristno uporabljati splet", in ne pustiti, da jih prevzame svet zabave, novice ali glasba. Katoliška cerkev zahteva, da vsi duhovniki ostanejo v celibatu – kar pomeni, da se vzdržijo spolnih odnosov in zakonske zveze. Gledanje pornografije pa bi kršilo te zahteve. Duhovniški celibat je pred približno 900 leti uvedla katoliška cerkev, pred tem so bili duhovniki pogosto poročeni saj duhovniški celibat ni izrecno omenjen v Svetem pismu in ga prav tako ne prepoveduje. Za mnoge je ohranjanje celibata ključni del katoliškega duhovnika, ki naj bi se posvetil cerkvi.