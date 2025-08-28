Svetli način
Tujina

Pornografski škandal v Italiji, tarča tudi Giorgia Meloni

Rim, 28. 08. 2025 18.26 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
L.M.
Komentarji
2

V Italiji vre po razkritju, da je pornografska spletna stran Phica objavila ponarejene fotografije številnih znanih italijanskih žensk, med njimi predsednice vlade Giorgie Meloni in vodje opozicije Elly Schlein. Fotografije, vzete iz zasebnih profilov ali javnih nastopov, so bile objavljene skupaj z vulgarno in seksistično vsebino, kar je sprožilo ostre odzive politike in javnosti.

Spletna platforma Phica, ki obstaja že od leta 2005 in ima več kot 700.000 naročnikov, je v svojem t. i. "VIP odseku" objavila fotografije političark, igralk in vplivnic, poroča The Guardian. Fotografije, ki so jih spremljali vulgarni in seksistični napisi, so bile posnete med shodi ali televizijskimi intervjuji ali pa so bile iz njihovih zasebnih računov iz objav s počitnic. Obdelane so bile tako, da prikazujejo seksualne poze, v nekaterih slikah so določeni deli telesa približani.

Med tarčami so se ob Giorgi Meloni in Elly Schlein znašle tudi premierkina sestra, igralka Arianna Meloni, režiserka Paola Cortellesi ter znana vplivnica Chiara Ferragni.  

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni FOTO: Profimedia

Po poročanju The Guardian je škandal še dodatno razplamtel razpravo o mizoginiji in nasilju nad ženskami v Italiji. Ravno pred tednom dni je podjetje Meta zaprlo italijanski Facebook račun Mia Moglie (Moja žena), kjer so moški delili intimne fotografije svojih partnerk in drugih žensk.

Preberi še Italijani skrivaj fotografirali žene, posnetke na spletu delili z 32.000 uporabniki

Med prvimi je uradno pritožbo vložila političarka Demokratske stranke Valeria Campagna, ki je tudi opozorila, da primer presega osebno raven.  "Ne morem molčati, ker ta zgodba ni samo o meni. Gre za vse nas. Gre za našo pravico do svobode, spoštovanja in življenja brez strahu", je zapisala. Njenemu zgledu so hitro sledile druge poslanke.

Alessia Morani je v objavi na Instagramu izpostavila, da so komentarji pod njenimi fotografijami "nesprejemljivi in opolzki" ter predstavljajo napad na dostojanstvo žensk: "Žal nisem sama. Prijaviti moramo te skupine moških, ki delujejo v tolpah in kljub številnim pritožbam ostanejo nekaznovani. Te spletne strani je treba zapreti in prepovedati. Dovolj je bilo!"

Alessia Morani
Alessia Morani FOTO: Profimedia

 Lia Quartapelle je dodala, da se je odločila za pravno ukrepanje tudi v imenu vseh drugih žensk, ki so postale žrtve digitalnega nasilja, piše The Guardian.

Na seznamu tarč sta se prav tako znašli Alessandra Mussolini in ministrica za turizem Daniela Santanchè

Na platformi Change.org je bila sprožena peticija za zaprtje strani, ki je do zdaj zbrala več kot 150.000 podpisov. Njena pobudnica Mary Galati se je po poročanjih italijanskih medijev dvakrat uradno pritožila nad spletno stranjo, potem ko je izvedela, da je bila leta 2023 na njej objavljena njena fotografija. Zadeva je ostala pod radarjem, dokler se niso oglasili politiki, poroča The Guardian.

Me too protesti
Me too protesti FOTO: AP

Peticija navaja študijo, ki jo je leta 2019 izvedla Univerza v Milanu. Ta je pokazala, da je 20 odstotkov Italijank doživelo neko obliko deljenja intimnih fotografij brez njihovega soglasja.

Julija je italijanski senat odobril zakon, ki je prvič uvedel pravno opredelitev femicida v kazensko pravo in ga kaznoval z dosmrtnim zaporom. Hkrati  je zvišal kazni za kazniva dejanja, kot so zalezovanje, spolno nasilje in "maščevalna pornografija".

Predsednik senata Ignazio La Russa je škandal Phica označil za "zelo resno zadevo, ki vzbuja globoko ogorčenje" in izrazil upanje, da bodo oblasti hitro identificirale odgovorne. Policija že vodi preiskavo, piše The Guardian.

Primer Phica se v Italiji vse bolj označuje kot trenutek, primerljiv z ameriškim gibanjem #MeToo. 

Phica Giorgia Meloni digitalno nasilje pornografija
KOMENTARJI (2)

Spijuniro Golubiro
28. 08. 2025 20.28
Saj ime ima pravo za to.
ODGOVORI
0 0
TEHNOkopter
28. 08. 2025 20.26
Koga če danas meloni da je....
ODGOVORI
0 0
