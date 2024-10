Poročena s Trumpom, a goreča zagovornica pravice do splava: 'Ni kompromisa'

Nekdanja ameriška prva dama Melania Trump je javno izrazila podporo pravici do splava. Reproduktivno svobodo je označila za temeljno pravico, ki pripada vsaki ženski. "Tu ni prostora za kompromise. To je svoboda posameznice," je poudarila soproga nekdanjega ameriškega predsednika in republikanskega kandidata Donalda Trumpa.

Diametralno nasprotno od svojega moža, nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je Melania Trump goreča podpornica pravice žensk do svobodne odločitve o rojstvu otrok. Po tem, ko je odjeknila novica, da se s soprogom na tej točki ne strinjata, je nekdanja prva dama v javnem odzivu potrdila, da odločno zagovarja svobodo žensk in njihovo pravico do splava."Ni prostora za kompromise, ko gre za to temeljno pravico, ki pripada vsaki ženski," je dejala ter ponovila besede, ki so sicer zapisane tudi v njeni prihajajoči knjigi.

Melania Trump FOTO: AP icon-expand

"Nujno je treba zagotoviti, da bodo imele vse ženske avtonomijo pri odločanju o tem, ali sploh želijo imeti otroke. Slednje mora biti odločitev, ki je sprejeta na podlagi prepričanj posameznice in brez kakršnih koli posegov ali pritiskov vlade," v knjigi pravi nekdanja prva dama. Poudarja torej, da lahko o svojem lastnem telesu odloča le ženska in nihče drug. "Temeljna pravica ženske do osebne svobode, do lastnega življenja ji daje pooblastilo, da lahko prekine nosečnost, če si to želi," je jasna. Prepričana je namreč, da omejevanje pravice do izbire, ali bo prekinila neželeno nosečnost, ženski v resnici pomeni odvzemanje nadzora nad lastnim telesom. Informacije o njenem stališču, ki je v neskladju s stališčem republikancev, so dober mesec pred ameriškimi predsedniškimi volitvami povzročile trenja v predsedniški kampanji, ki je v preteklih mesecih temeljila tudi na zatiranju te pravice žensk.