Ljubezen močnejša od vremena: nevesta 'priplavala' do oltarja

Jade Rick Verdillo in Jamaica Aguilar sta se v torek poročila v znameniti cerkvi Barasoain, čeprav je bila ta zaradi močnih monsunskih deževij, ki jih je okrepil tajfun Wipha, popolnoma poplavljena. Par se kljub neugodnim razmeram ni pustil zmesti, poroča AP news .

"Zbrala sva dovolj poguma," je povedal ženin Verdillo. "Odločila sva se, da je danes že dovolj tragičen dan in da bi bil še bolj žalosten, če se ne bi poročila." Nevesta je skozi vodo, ki ji je segala skoraj do kolen, stopila do oltarja v dolgi beli obleki z vlečko, ki je plavala za njo. Ženin jo je pričakal v tradicionalni filipinski slovesni srajci, imenovani barong tagalog.