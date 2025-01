Poročilo: Debelost bi bilo treba na novo opredeliti

Znano je, da debelost povečuje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca, nekatere vrste raka in druge zdravstvene težave. V luči tega jo Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) obravnava kot kronično kompleksno bolezen. Številni zdravniki in pacienti tudi menijo, da je treba debelost obravnavati kot bolezen, da bi se ji namenila zadostna pozornost.

"Ideja o debelosti kot bolezni je v središču ene najbolj kontroverznih in polarizirajočih razprav v sodobni medicini," piše v poročilu, objavljenem v reviji Lancet Diabetes & Endocrinology, s katerim si zdravstveni strokovnjaki prizadevajo na novo opredeliti debelost.

Po drugi strani je ogromno ljudi opredeljenih kot debelih in imajo malo oziroma nič zdravstvenih težav ter živijo aktivno in zdravo življenje. Tudi številni aktivisti, ki se borijo proti stigmatizaciji debelosti, ne želijo, da bi se ljudi s prekomerno težo samodejno obravnavalo kot nezdrave.

Po mnenju Francesca Rubina, kirurga in profesorja na Kings College London, ki je predsedoval komisiji, razhajanja glede debelosti izhajajo iz dejstva, da morda nimajo vsi povsem prav in vsi povsem narobe. Po letih razprav je tako komisija ubrala srednjo pot in pojasnila, da bi bilo treba definicijo debelosti razdeliti v dve kategoriji.

Kadar debelost vpliva na delovanje organov, bi se jo moralo opredeliti kot klinično debelost. Merila za diagnosticiranje klinične debelosti bi vključevala težave s srcem, jetri ali dihanjem, visok holesterol, bolečine v kolkih, kolenih ali stopalih ali druge težave, ki vplivajo na vsakdanje življenje ljudi.

Debelost pri ljudeh, ki nimajo tovrstnih težav, bi bilo treba obravnavati kot predklinično debelost. Namesto zdravljenja in kirurških posegov bi tem ljudem nudili nasvete za hujšanje in spremljali njihovo zdravstveno stanje.

Strokovnjaki v poročilu glede diagnosticiranja debelosti priporočajo odmik od uporabe indeksa telesne mase (BMI), ki meri razmerje med telesno težo in višino. Pozvali so k uporabi drugih meritev, vključno z obsegom pasu, in meritvam kostne gostote, da bi dobili natančnejšo diagnozo.