Težko pričakovano poročilo IPCC: 'To niso podnebne spremembe, ampak podnebni kaos'

To je po osmih letih najobsežnejše poročilo IPCC o podnebnih spremembah na svetu doslej, v katerem je prikazana resnost stanja, v katerem je naš planet. Poročilo predstavlja osem let dela in raziskav svetovnih vodilnih znanstvenikov. Gre za najnovejšo oceno, kako bo globalno segrevanje spremenilo svet v prihodnjih desetletjih. Znanstveniki opozarjajo, da je to rdeče opozorilo za človeštvo in za odločevalce po svetu in zadnji klic, da občutno znižajo izpuste na globalni ravni.

V poročilu napovedujejo, da bodo globalne temperature po vseh scenarijih emisij do leta 2040 narasle za 1,5 stopinj Celzija glede na predindustrijsko dobo. Po vseh predvidenih scenarijih bo Arktika septembra najverjetneje vsaj enkrat pred letom 2050 ostala povsem brez ledu. Vse več bo ekstremnih dogodkov, ki jih v zgodovini še nismo beležili. Ekstremni vremenski dogodki na morju, ki so se v preteklosti zgodili v povprečju enkrat na stoletje, naj bi se do leta 2100 zgodili vsaj enkrat na leto. V mnogih regijah se bo verjetnost požarov še povečala, svari poročilo.

Kot je izpostavljeno v ključnih poudarkih poročila, so bile globalne temperature na površini med letoma 2011–2020 za 1,09 stopinje Celzija višje kot med leti 1850–1900. Zadnjih pet let je bilo tudi najbolj vročih doslej od leta 1850. Raven dviga morske gladine se je v primerjavi z leti 1901-1971 skoraj potrojila. Človeški vpliv je "zelo verjetno" poglavitno gonilo globalnega izginjanja ledenikov od devetdesetih let in zmanjšanja površine arktičnega morskega ledu. "Skoraj gotovo je", da so vročinski ekstremi, vključno z vročinskimi valovi, vse pogostejši in intenzivnejši od petdesetih let prejšnjega stoletja, medtem ko so 'hladni ekstremni dogodki' postali manj pogosti in manj obsežni.