Poročilo: Izrael za resne obtožbe ni predložil niti enega dokaza

Poročilo poudarja, da je UNRWA "nenadomestljiva in nepogrešljiva" za Palestince. " Vemo, da ob pomanjkanju politične rešitve zagotavlja humanitarno pomoč, ki rešuje življenja, in osnovne storitve prebivalstvu. Prav v tem trenutku ima UNRWA ključno vlogo pri humanitarnem odzivu v Gazi ," je dejala Colonna.

Izrael ni predložil nikakršnega dokaza, ki bi podprl njegove trditve, da se je Hamas infiltriral v UNRWA ter da so pripadniki Agencije Združenih narodov za palestinske begunce celo aktivno sodelovali v oktobrskih vpadih v Izrael. To je glavna ugotovitev 48 strani dolgega poročila, ki je nastalo pod vodstvom nekdanje francoske zunanje ministrice Catherine Colonna .

Slovenski veleposlanik pri ZN Samuel Žbogar pa je pred dnevi dejal, da je UNRWA rešilna bilka za generacije palestinskih beguncev v Gazi, na Zahodnem bregu, v Jordaniji, Libanonu in Siriji, pa tudi dejavnik stabilnosti v regiji. Delavce agencije je označil za neopevane junake vojne v Gazi, ki zagotavljajo zavetišča, dostavljajo hrano in druge osnovne potrebščine beguncem.

" Hamas se je tako globoko infiltriral v UNRWA, da ni več mogoče določiti, kje se konča UNRWA in začne Hamas ," je še zapisal v imenu izraelskega zunanjega ministrstva in dodal, da težava agencije "ni nekaj gnilih jabolk, temveč gre za gnilo in strupeno drevo, katerega korenine so Hamas".

Izrael se je na objavo poročila odzval hitro in ostro. Predstavnik zunanjega ministrstva Oren Marmorstein je tokrat postregel z informacijo, da je 2135 uslužbencev UNRWA pripadnikov Hamasa ali Islamskega džihada. " Poročilo prezre resnost problema in ponuja kozmetične rešitve, ki se ne dotaknejo velikega obsega Hamasove infiltracije v UNRWA ," je poudaril.

Spomnimo. Zaradi izraelskih obtožb o vpletenosti osebja UNRWA v napad Hamasa na Izrael 7. oktobra lani so številne glavne države donatorke začasno ustavile financiranje agencije. To so storile kljub velikim potrebam 2,3 milijona ljudi na območju Gaze, ki so bili zaradi izraelskih vojaških operacij večinoma prisiljeni zapustiti svoje domove in se soočajo z akutnim pomanjkanjem vode, hrane, zatočišč in ustrezne zdravstvene oskrbe.

Večina donatoric je sicer v zadnjih tednih obnovila financiranje agencije, ki je ključna za dostavo humanitarne pomoči v palestinski enklavi in širše v regiji, Velika Britanija pa je sporočila, da bo počakala na poročilo. Slovenija je ohranila finančno podporo agenciji, ki jo bo podpirala še naprej.