Poročilo komisije ZN: Izrael namerno ciljal palestinske otroke

"Dokazi kažejo, da so izraelske varnostne sile namerno ciljale in ubijale palestinske otroke," je ob predstavitvi poročila povedal predsednik mednarodne preiskovalne komisije ZN Srinivasan Muralidhar.

V novem poročilu, ki se osredotoča na položaj otrok, komisija poudarja, da je "namerno ciljanje otrok eden ključnih elementov pri ugotavljanju genocidnega namena izraelskih oblasti in varnostnih sil, da v celoti ali delno uničijo palestinsko skupino v Gazi".

Preiskovalna komisija, ki jo je imenoval Svet ZN za človekove pravice, vendar ne govori v imenu ZN, je že septembra lani ugotovila, da je Izrael v Gazi zagrešil genocid in da so ga spodbujali visoki izraelski uradniki, vključno s premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Po podatkih ZN je bilo v izraelski vojaški operaciji v Gazi, ki se je začela po napadih palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023, ubitih približno 72.000 ljudi.

Glede na poročilo je bilo od oktobra 2023 do prekinitve ognja oktobra lani v Gazi kot neposredna posledica vojaškega spopada ubitih najmanj 20.179 otrok, vključno z najmanj 5031 otroki, mlajšimi od štirih let. Več kot 44.000 otrok je bilo ranjenih.