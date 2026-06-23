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Poročilo komisije ZN: Izrael namerno ciljal palestinske otroke

Ženeva, 23. 06. 2026 18.35 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Ruševine v Gazi

Izrael je namerno ciljal palestinske otroke, kar predstavlja genocid in zločine proti človečnosti v Gazi ter vojne zločine na Zahodnem bregu, je sporočila neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov. To se je nadaljevalo tudi po prekinitvi ognja oktobra lani. Izrael je obtožbe iz poročila odločno zavrnil.

"Dokazi kažejo, da so izraelske varnostne sile namerno ciljale in ubijale palestinske otroke," je ob predstavitvi poročila povedal predsednik mednarodne preiskovalne komisije ZN Srinivasan Muralidhar.

V novem poročilu, ki se osredotoča na položaj otrok, komisija poudarja, da je "namerno ciljanje otrok eden ključnih elementov pri ugotavljanju genocidnega namena izraelskih oblasti in varnostnih sil, da v celoti ali delno uničijo palestinsko skupino v Gazi".

Preiskovalna komisija, ki jo je imenoval Svet ZN za človekove pravice, vendar ne govori v imenu ZN, je že septembra lani ugotovila, da je Izrael v Gazi zagrešil genocid in da so ga spodbujali visoki izraelski uradniki, vključno s premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Po podatkih ZN je bilo v izraelski vojaški operaciji v Gazi, ki se je začela po napadih palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023, ubitih približno 72.000 ljudi.

Glede na poročilo je bilo od oktobra 2023 do prekinitve ognja oktobra lani v Gazi kot neposredna posledica vojaškega spopada ubitih najmanj 20.179 otrok, vključno z najmanj 5031 otroki, mlajšimi od štirih let. Več kot 44.000 otrok je bilo ranjenih.

Otroci v Gazi
Otroci v Gazi
FOTO: AP

Palestinski otroci so bili tarča napadov tudi po tem, ko je začela veljati prekinitev ognja, kar je povzročilo smrti, poškodbe in travme. Obstajajo "utemeljeni razlogi" za sklep, da izraelske oblasti in varnostne sile "še naprej izvajajo zločin genocida" v Gazi, so dejali preiskovalci.

Na Zahodnem bregu, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, je preiskovalna komisija ugotovila močno povečanje nasilja izraelskih naseljencev nad palestinskimi otroki in dokumentirala dokaze o mučenju, vključno s spolnim nasiljem, med pridržanji v izraelskih zaporih.

Izrael, ki je preiskovalno komisijo že večkrat ostro kritiziral, je po poročanju AFP poročilo obsodil kot "obrekovanje" in "klevetniško prevaro".

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