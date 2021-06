Poročilo: Lani v EU odkrili 46 novih drog

Agencija v poročilu, ki je bilo objavljeno danes, navaja, da je bilo v obdobjih zaprtja javnega življenja v državah v prvem valu pandemije manj zanimanja za droge, ki so običajno povezane z organiziranimi dogodki (npr. MDMA), saj so ljudje ostali doma. Vendar analiza vzorcev odpadnih vod iz nekaterih evropskih mest kaže, da so poleti 2020 ravni uporabe večine drog poskočile ob sprostitvi omejitev gibanja, potovanj in srečanj.

Preprodajalci drog so se v pandemiji prilagodili omejitvam potovanja in prehajanja meja ter spremenili poti preprodaje in dobave drog. Raziskovalce skrbijo znaki možnega povečanja razpoložljivosti in uporabe cracka v nekaterih državah. Prav tako so zaznali porast zlorabe benzodiazepinov, ki so bodisi predpisani na recept ali nimajo dovoljenja za medicinsko uporabo v Evropi.