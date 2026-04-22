Tujina

Poročilo: lovca F-15 trčila v zraku, ker so se piloti snemali

Seul, 22. 04. 2026 12.54 pred 44 minutami 2 min branja 8

Avtor:
M.S.
F-15K

V Južni Koreji so po petih letih zaključili revizijo nesreče, v katero sta bila vpletena dva lovca F-15 južnokorejske vojske. Ugotovili so, da sta vojaški letali, ki sta leteli v paru, trčili v zraku, ker so se piloti med letom fotografirali in snemali s telefoni. Eden od pilotov je namreč svoj zadnji polet želel obeležiti s spominskimi posnetki. Zaradi nastale škode je moral plačati več kot 50.000 evrov.

Incident se je zgodil leta 2021 v osrednjem mestu Daegu. Piloti so trčenje preživeli, škoda na letalih pa je južnokorejsko vojsko stala 880 milijonov vonov oz. približno 506.488 evrov.

Eden od pilotov, ki je od takrat zapustil vojsko, je moral zaradi nastale škode plačati globo v višini 88 milijonov vonov ali 50.658 evrov, poroča BBC. 

Revizija posebnega odbora je zdaj ugotovila, da je omenjeni pilot na dan nesreče želel obeležiti svoj zadnji polet s fotografijami. Fotografiranje pomembnih letov v karieri vojaških pilotov je bila takrat ustaljena praksa, je ugotovil revizijski odbor. Pilot je svojo namero izrazil tudi na sestanku pred poletom.

Lovca sta letela v paru, med vračanjem v bazo pa je pilot fotografiral s svojim osebnim telefonom. Ko je pilot v drugem, vodilnem lovcu to opazil, je kopilota prosil, naj naredi še videoposnetek. Pilot, ki je bil na zadnji misiji, je nato letalo dvignil nad vodilnega lovca in ga obrnil, da bi posneli boljše fotografije, a sta se s tem manevrom letali nevarno približali.

Lovca sta se skušala izogniti strmoglavljenju, a sta pri tem trčila. V incidentu sta bila poškodovana levo krilo enega od letal in repni stabilizator.

Zahtevali so poplačilo vseh stroškov

Južnokorejske zračne sile so po dogodku 'pilota fotografa' suspendirale. Zapustil je vojsko in se zaposlil pri komercialnem letalskem prevozniku. Sprva je vojska od njega zahtevala, da poravna celotne stroške popravila, a ker se je pritožil, je primer prevzela revizijska komisija.

Pilot je sicer priznal, da je njegov nenadni manever privedel do trčenja, a je trdil, da je pilot drugega lovca v to privolil. Komisija je pilotu naložila plačilo desetine stroškov popravil in zapisala, da mora del odgovornosti za nesrečo nositi tudi vojska, saj ni poskrbela za ustrezno regulacijo uporabe telefonov pri pilotih.

Ali so ukrepe sprejeli tudi proti drugim pilotom, vpletenim v incident, ni znano.

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
22. 04. 2026 13.37
odpravninahaha
Odgovori
+1
1 0
JanezNovak13
22. 04. 2026 13.22
Top Gun 3?
Odgovori
+4
4 0
graf
22. 04. 2026 13.38
almost 😄 😁 😆
Odgovori
0 0
Slash
22. 04. 2026 13.15
Spet Tom kaj snema ?
Odgovori
+0
2 2
Roadkill
22. 04. 2026 13.01
Takega so Iranci sestrelili
Odgovori
+0
4 4
Rudar
22. 04. 2026 13.04
Vouuu, kaj vse ti veš.....
Odgovori
-4
2 6
Desno
22. 04. 2026 13.07
Z fračo iz temuja ja
Odgovori
+1
3 2
Roadkill
22. 04. 2026 13.08
🤣
Odgovori
+0
2 2
