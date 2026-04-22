Poročilo: lovca F-15 trčila v zraku, ker so se piloti snemali

Incident se je zgodil leta 2021 v osrednjem mestu Daegu. Piloti so trčenje preživeli, škoda na letalih pa je južnokorejsko vojsko stala 880 milijonov vonov oz. približno 506.488 evrov.

Eden od pilotov, ki je od takrat zapustil vojsko, je moral zaradi nastale škode plačati globo v višini 88 milijonov vonov ali 50.658 evrov, poroča BBC.

Revizija posebnega odbora je zdaj ugotovila, da je omenjeni pilot na dan nesreče želel obeležiti svoj zadnji polet s fotografijami. Fotografiranje pomembnih letov v karieri vojaških pilotov je bila takrat ustaljena praksa, je ugotovil revizijski odbor. Pilot je svojo namero izrazil tudi na sestanku pred poletom.

Lovca sta letela v paru, med vračanjem v bazo pa je pilot fotografiral s svojim osebnim telefonom. Ko je pilot v drugem, vodilnem lovcu to opazil, je kopilota prosil, naj naredi še videoposnetek. Pilot, ki je bil na zadnji misiji, je nato letalo dvignil nad vodilnega lovca in ga obrnil, da bi posneli boljše fotografije, a sta se s tem manevrom letali nevarno približali.

Lovca sta se skušala izogniti strmoglavljenju, a sta pri tem trčila. V incidentu sta bila poškodovana levo krilo enega od letal in repni stabilizator.