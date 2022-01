Poročilo o aferi Partygate: 'Neuspeh pri vodenju in napačne presoje'

Sue Gray je v svojem dolgo pričakovanem poročilu, kjer opisuje začetne ugotovitve glede domnevnih kršitev protikoronskih ukrepov britanskega premierja Borisa Johnsona, zapisala, da je na nekaterih srečanjih in domnevnih zabavah, prišlo do resnega neupoštevanja visokih standardov, ki se pričakujejo od tistih, ki delajo v središču vlade, pa tudi standardov, ki se pričakujejo od celotnega britanskega prebivalstva v omenjenem (koronskem) času . Grayjeva je v raziskala 16 dogodkov v obdobju 20 mesecev, ki so se zgodili na Downing Streetu in drugih vladnih uradih.

Poročilo je dolgo 12 strani in pojasnjuje, da se nekateri dogodki v rezidenci na Downing Streetu zaradi omejitve javnega življenja ne bi smeli zgoditi , pa tudi pristojni ne bi smeli dovoliti, da se razvijajo tako, kot so se . Kritična je bila do čezmernega uživanja alkohola ob različnih priložnostih in v času, ko se ljudje v pretežni meri niso smeli družiti. Zapisala je, da so bile zabave pri premierju organizirane brez jasnega dovoljenja ali nadzora in da takšno početje ni primerno.

V poročilu je tako med drugim na splošno ugotovila, da je prišlo do neuspeha pri vodenju in presoji .

"Da ne bi posegala v policijski preiskovalni postopek, so mi dejali, da bi bilo primerno le minimalno sklicevanje na konkretne zabave, ki jih preiskujejo. Žal to pomeni, da sem zelo omejena v tem, kar lahko povem o teh dogodkih, in trenutno ne morem zagotoviti smiselnega poročila, ki bi vsebovalo obsežne informacije o tem, kaj vse sem zbrala in ugotovila."

Opozicija in tudi nekateri člani vladajočih konservativcev Johnsona obtožujejo, da je lagal parlamentu o tem, kaj je vedel o zabavah v svoji rezidenci. Ločeno preiskavo dogajanja je sicer sprožila tudi policija, ki bo pod drobnogled vzela 12 dogodkov. Obstaja možnost, da bi lahko tisti, ki so se jih udeležili, vključno s premierjem Borisom Johnsonom, prejeli globo zaradi kršenja ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa.

Odzval se je tudi Johnson, ki je uvodoma dejal, da se je seznanil s poročilom in da se opravičuje "za stvari, ki jih preprosto nismo naredili prav". "Moramo se pogledati v ogledalo in se nekaj naučiti," je dodal. Dejal je še, da je bila ta pandemija težka za vse in da so ljudje res naredili vse, kar je bilo možno ter da razume njihovo jezo. "Vem, da ni dovolj, da se opravičiš." Napovedal je niz sprememb pri upravljanju na Downing Streetu, pa tudi vnovično presojo trenutno veljavnega pravilnika glede obnašanja javnih uslužbencev. V prihodnjih dneh naj bi sledilo še več naznanil z namenom izboljšanja delovanja vlade. "Razumem in bom ukrepal," je dejal po poročanju britanskega BBC.

Nanj se je obrnil vodja liberalnih demokrati Sir Ed Davey, ki je dejal, da ne najde s katero bi lahko opisal izgube življenje med pandemijo, s katero se je rečalo na tisoče ljudi, medtem ko se je premier zabaval. Davey je Johnsona vprašal, ali mu je sploh mar za "ogromno škodo", ki jo je povzročil in ga tudi on ponovno pozval k odstopu. Premier mu je odgovoril, da mu je zelo mar za škodo in javnost pozval, naj počakajo na rezultate policijske preiskave in pred poslanci zatrdil, da ostaja na položaju.

"Premier nas je imel za norce," pa je bil kritičen vodja laburistov Keir Starmer. Govoril je o besu in celo krivdi, ki so jo mnogi ljudje v državi občutili med pandemijo. Pravi, da to ni prav, da se ljudje tako počutijo, saj so s spoštovanjem pravil rešili nemalo življenj, medtem, ko premier ni ravnal primerno. Dodal je, da je premier "človek brez sramu", ker ni odstopil zaradi obtožb in da vsi, ki so vpleteni v škandal "degradirajo sebe in svoje urade ter rušijo vez zaupanja med vlado in javnostjo".

Spomnimo, v Veliki Britaniji so potekale prepovedane zabave – do sedaj so jih razkrili že sedemnajst, potekale pa so na Downing Streetu 10 in na nekaterih ministrstvih v času treh strogih zaprtij države oziroma covidnih karanten, ko zabav ne bi smelo biti.

Po zadnjih razkritjih so se pozivi k odstopu predsednika britanske vlade še okrepili. Naj Johnson odstopi, je znova zahteval tudi vodja laburistov Starmer. Da so bila pravila za takšne dogodke jasna, pa je poudaril tudi zunanji minister v senci David Lammy, ki je dejal, da je zabava ta pravila kršila. "Zakaj bi bila pravila za predsednika vlade drugačna, kot so za druge prebivalce?" je vprašal.

Downing Street je sicer že priznal, da se je osebje 19. junija 2020 za kratek čas zbralo v kabinetu: "Skupina osebja, ki je tisti dan delala na številki 10, se je po sestanku na kratko zbrala v kabinetu, da bi premierju čestitala za rojstni dan." Ob tem so dodali, da so se osebe v kabinetu zbrale le za 10 minut. Kot poroča ITV, pa se je dogodka kljub temu da je bilo mešanje gospodinjstev v zaprtih prostorih v tistem času prepovedano, udeležilo 30 oseb. Po poročanju medijev naj bi srečanje organizirala premierjeva žena Carrie Johnson.