Nova razkritja na 335 straneh: v podmornici glasen pok že pred usodnim potopom

Dve leti po tragični imploziji podmornice Titan, v kateri je umrlo pet ljudi, je ameriška obalna straža objavila 335 strani dolgo poročilo o nesreči. Poleg pomanjkljivosti pri samem razvoju podmornice in izbiri materialov so ugotovili tudi, da je podjetje zavestno zaobšlo več varnostnih protokolov, zaposleni pa so poročali o "strupenem delovnem okolju". Pred usodno nesrečo je podjetje sicer opravilo več testnih potopov, po enem so potniki že poročali o glasnem poku na krovu.