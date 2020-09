Poročilo o vladavini prava: v Sloveniji zaskrbljujoče grožnje novinarjem

Evropska komisija bo objavila poročilo o vladavini prava, ki že vnaprej dviguje veliko prahu - tudi v Sloveniji. Kot poroča spletni portal Politico, naj bi bila naša država omenjena v kontekstu omejevanja medijske svobode. "Grožnje novinarjem so še posebej zaskrbljujoče v Bolgariji, na Hrvaškem, v Sloveniji in Španiji," so po njihovih informacijah ugotovili v Bruslju.

Poročilo je odziv komisije na zastoj v procesu po 7. členu pogodbe EU, ki ga je unija sprožila zaradi očitanih kršitev vladavine prava na Poljskem in Madžarskem ter v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic kršiteljici. Kot piše Politico, bo precej kritično. Tako naj bi opozorili, da se Evropska unija v nekaterih članicah sooča z resnimi izzivi ter da obstajajo primeri, ko je zaščita pravne države na preizkušnji. Določene države so kot problematične omenjene večkrat, posebej je izpostavljena grožnja neodvisnosti sodstva na Madžarskem in Poljskem, toda - dodajajo - izzivi obstajajo tudi v drugih državah, pri čemer so izpostavljene Bolgarija, Romunija, Hrvaška in Slovaška.

V zvezi s poročilom sicer odmeva poziv predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, naj odstavi podpredsednico komisije, komisarko za vrednote in preglednost Vero Jourovo. Ena ključnih oseb pri pripravi poročila ga je namreč zžalila z izjavo, da na Madžarskem nastaja "bolna demokracija". A iz Bruslja so sporočili da ji predsednica komisije povsem zaupa.

Kaj je že znano?

Evropska komisija je osnutek poročila Sloveniji predala že konec avgusta, vlada pa je sredi septembra v Bruselj poslala odziv nanj.

Poročilo je, smotakrat pisali, do Slovenije kljub določenim opozorilom razmeroma pozitivno. Omenja pa težave policije in tožilstva, nizko zaupanje v sodstvo zaradi vmešavanja vlade, politikov in interesov ter dolžino in neuspešnost preiskav zaradi pomanjkanja virov. Omenja pa tudi pomanjkanje ustreznih pravil, ki bi urejala konflikte v medijskem prostoru. Gre za navzkrižje med političnimi strankami in lastniki medijev.