Poročilo odbora Sveta Evrope izpostavlja nasilje varnostnih sil v BiH

Poročilo CPT navaja, da je delegacija odbora prejela številne navedbe fizičnih in psihičnih zlorab, ki so jih nad zaporniki izvajali organi pregona Federacije BiH.

Resnost navedb o zlorabah, kot so falaka (udarci po podplatih), posilstva z gumijevkami in navidezne usmrtitve s pištolo, bi lahko po mnenju odbora že pomenila mučenje, opozarja odbor v poročilu in dodaja, da so zaporniki tudi navajali, da so jih policisti pretepali z rokami, lesenimi palicami in električnimi kabli. Tovrstno prakso naj bi izvajali predvsem kriminalistični inšpektorji in pripadniki enot za posebne intervencije, da bi od osumljencev kaznivih dejanj izsili priznanje.

Poročilo še posebej izpostavlja nasilje policije v dveh kantonih BiH, in sicer v kantonu Sarajevo in v Hercegovsko-neretvanskem kantonu. Za Republiko Srbsko poročilo navaja, da so zabeležili manj navedb o zlorabah policije kot v letih 2012 in 2015.

"Potrebni bi bili rigorozni ukrepi, s katerimi bi spodbujali spremembo," navaja poročilo. Odbor SE pri tem predlaga uvedbo avdio- in videosnemanja policijskih pogovorov z osumljenimi ter pravi, da bi bilo treba zagotoviti temeljitost in zaupnost zdravniških pregledov priprtih kriminalnih osumljencev.