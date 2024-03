Poročilo Pentagona: Ni dokazov o NLP, vlada ničesar ne prikriva

Glede na poročilo, s katerim se je seznanil ameriški kongres, je večina prijavljenih NLP-jev v resnici navadnih predmetov z Zemlje, poroča BBC . Toda uradniki Pentagona se zavedajo, da z raziskavo ne bodo zatrli prepričanj o tujih obiskovalcih na našem planetu. Kot so poudarili v poročilu, je razširitev knjig, filmov in predvsem internetnih vsebin na to temo, okrepila prepričanja o obstoju življenja izven Zemlje. Poleg predstavitve poročila so v kongresu potekala tudi zaslišanja Nasinih uradnikov. Raziskovalci so raziskali govorice, da je ameriška vlada odkrila vesoljska plovila in ostanke Nezemljanov ter da svoje ugotovitve skriva pred javnostjo. Tiskovni predstavnik Pentagona zatrjuje, da so se uradniki poročila lotili objektivno, vendar preprosto niso našli nobenih dokazov o nezemeljskih obiskovalcih.

"Vsa preiskovalna prizadevanja so vodila do zaključka, da je bila večina videnih običajnih predmetov in pojavov posledica napačne identifikacije," zatrjuje generalmajor Pat Ryder. Pregledali so arhive in tajne datoteke ter preučili vse uradne vladne preiskave na temo NLP vse od leta 1945. Raziskovalci so lovili govorice o vesoljskih plovilih Nezemljanov in na primer ugotovili, da domnevno razkriti zapis o NLP iz leta 1961 ni bil pristen in da vzorec domnevnega vesoljskega plovila Nezemljanov v resnici ni bil narejen iz nezemeljskega materiala, ampak je bil narejen večinoma iz magnezija, cinka in bizmuta.

V poročilu so zaključili, da so do skokov v opažanjih NLP v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja, privedle nove tehnologije. Med njimi so domnevni vohunski baloni in ameriški izvidniški leti. Kot poudarja poročilo, so številni tajni raziskovalni projekti namreč vključevali razvoj letal, ki so bila videti okrogla ali v obliki krožnika – kar pa se je ujemalo s podobo nezemeljskih vesoljskih plovil v domišljiji ljudi.

Glede na poročilo se opažanja domnevnih NLP še vedno nadaljujejo, vsak mesec jih v ZDA prijavijo med 50 do 100.