Poročilo platforme za zaščito novinarjev kritično tudi o stanju v Sloveniji

Generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić je pred svetovnim dnevom svobode medijev, ki bo 3. maja, pozvala evropske države, naj izkažejo močnejšo politično voljo za zaščito novinarjev in neodvisnega novinarstva ter zaustavijo slabšanje stanja medijske svobode. "Medijska svoboda je poglaviten steber naših demokracij, ki jo prepogosto jemljemo kot samoumevno. A v zadnjih letih smo videli povečanje obsega nasilja in ustrahovanja novinarjev," je v sporočilu opozorila generalna sekretarka.

Na platformi Sveta Evrope so sicer lani objavili rekordno 201 opozorilo o kršitvah svobode medijev, kar je največ doslej in za skoraj 40 odstotkov več kot v letu 2019. Samo tri od teh opozoril so bila do konca leta razrešena in na le 42 odstotkov od njih so vlade sploh podale odgovore; leta 2019 je bil ta delež 50-odstoten.

Nadlegovanje novinarjev v več primerih podžigali politiki

Eno od področij, ki so posebej skrb zbujajoča, so ukrepi državnih oblasti v boju s pandemijo covida-19, ki pogosto predstavljajo resen izziv svobodi medijev in omejujejo sposobnost novinarjev, da svobodno poročajo o razmerah v javnem zdravstvu. V nekaterih primerih so bili ti ukrepi sorazmerni ali hitro korigirani, ponekod pa so vlade izredne razmere izkoristile za krepitev sovražnega pritiska na kritične in neodvisne medije ter uvajanje omejitev novinarskega dela.