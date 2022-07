Poročilo pokola v teksaški osnovni šoli ugotavlja sistemske napake oblasti

Poročilo o streljanju v šoli Uvalde v Teksasu, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi, je pokazalo "sistemske napake in izjemno slabo odločanje" tistih, ki so sodelovali pri odzivu. Več napak so v 80 straneh poročila odkrili tudi pri šoli. 18-letni strelec je 24. maja ubil 19 otrok ter dva učitelja.

Predhodno poročilo odbora predstavniškega doma zvezne države Teksas so pred objavo najprej prejele družine žrtev streljanja v teksaški osnovni šoli Rodd, poroča BBC. Poročilo podrobno opisuje ravnodušen pristop oblasti na kraju dogodka. Odbor, ki je preiskoval pokol v šoli, je prepričan, da je poročilo na skoraj 80 straneh najpopolnejši opis dogajanja med po napadu. Med drugim ugotavlja tudi, da šola ni bila ustrezno pripravljena na nevarnost oboroženega napadalca ter da je imela navado, da je vrata pustila odklenjena ali priprta. To je sicer v nasprotju z varnostno politiko šolskega okoliša. icon-expand Strelski pohod v teksaški osnovni šoli. FOTO: AP Ugotavljajo, da je večina žrtev umrla prav zaradi teh napak, še preden so v stavbo stopili reševalci. "Od približno 142 nabojev, ki jih je napadalec izstrelil znotraj stavbe, je skoraj gotovo, da jih je več kot 100 izstrelil še, preden je v šolo stopil kateri koli policist," so zapisali v poročilu. Dogajanje v šoli v času pokola so podrobno razkrili tudi posnetki nadzornih kamer, ki so prikazovali postopanje policistov na hodnikih šole. Storilec je bil tako z žrtvami zaprt več kot uro, preden so ga onesposobili. Na dan pokola je bilo v šoli 376 reševalcev različnih enot. Šef policije šolskega okrožja Pete Arredondo je bil zadolžen za intervencijo intervencije na šoli. Junija je bil poslan na administrativen dopust, kasneje pa je s položaja tudi odstopil. PREBERI ŠE Posnetki kamer: policisti med napadom na šolo postopali po hodniku "K večjemu številu smrtnih žrtev bi lahko prispevalo tudi pomanjkanje vodstva, saj so poškodovane žrtve na pomoč čakale več kot eno uro, napadalec pa je v tem času še naprej občasno streljal," še piše v poročilu, ki še dodaja, da nihče od odgovornih ni prevzel pobude. Medtem ko poročilo močno kritizira organe pregona, pa ob tem izpostavlja, da ne morejo nikomur razen napadalcu "pripisali zlonamernost ali zle motive".