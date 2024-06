Poročilo preiskovalcev: Boeing 737 se je za las izognil katastrofi

Incident se je zgodil 4. marca letos na letališču v Bristolu. Oddelek za preiskavo letalskih nesreč Združenega kraljestva (AAIB) je v teh dneh objavil preliminarno poročilo o dogodku, ki so ga označili za "resnega", in izdal priporočila letalskim družbam, ki upravljajo z novo generacijo letal tipa Boeing 737-800, in sicer zaradi zaznanih težav s programsko opremo.

Letalo družbe TUI s 163 potniki in devetimi člani posadke se je pripravljalo na vzlet, ko je zašlo v težave. Čeprav je steza na letališču v Bristolu dolga dva kilometra, se je letalo dvignilo v zrak komaj 260 metrov pred koncem steze. Ko je prečkalo konec steze, je letelo komaj tri metre nad tlemi, bližnjo avtocesto pa so preleteli na višini 30 metrov. Kot poročajo britanski mediji, je letalo skoraj zletelo z vzletno-pristajalne steze, od katastrofe so ga ločile dobre tri sekunde.