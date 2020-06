Poročilo preiskovalcev: Pilot helikopterja izgubil orientacijo v gosti megli

Poročilo na 1700 straneh razkriva, da je večer pred usodno nesrečo posrednik, ki je za košarkarja Kobeja Bryanta urejal polet, pilotu Ari Zobayanu izrazil pomisleke glede slabega vremena. Naslednji dan, približno 45 minut pred vzletom, mu je Zobayan poslal sporočilo, v katerem je zatrdil, da je vreme "videti v redu". Z letališča John Wayne v okrožju Orange so vzleteli kmalu po 9. uri z osmimi potniki, ki so dan prej leteli na isto destinacijo - dekliški košarkarski turnir na športni akademiji upokojenega zvezdnika.

Ker helikopter ni pristal v eni uri, ga je izvršni direktor podjetja, ki je upravljajo z njim, s pomočjo sledilne naprave začel iskati. Kasneje so v iskalno akcijo vključili še en helikopter podjetja. "Nenavadno je bilo, da se je sledilnik ustavil ob 9.45. Prek radia smo skušali vzpostaviti kontakt z Aro," je dejala Whitney Bagge, podpredsednica Island Express Helicopters. Kot je še dodala, so predvidevali, da se je GPS naprava le pokvarila.

Kot je še razvidno iz poročila, je pilot Ara Zobayan kontroli zračnega prometa tik pred nesrečo sporočil, da se vzpenja na 1219 metrov, da bi se prebil skozi goste oblake, v resnici pa se je helikopter spuščal in približeval hribovitemu območju Calabasasa. NTSB predvideva, da je Zobayan v slabi vidljivosti povsem izgubil orientacijo. Na to so opozorili letalski poznavalci že takoj po nesreči, ko so si ogledali pot helikopterja.

Prvo poročilo februarja je razkrilo, da preiskovalci niso našli znakov, ki bi kazali na odpoved motorja. Jasno pa je bilo, da je imel pilot težave z meglo. Zaradi slabe vidljivosti je tisto nedeljsko jutro losangeleška policija prizemljila vse svoje helikopterje. Preiskava nesreče je pokazala, da je helikopter v trenutku nesreče potoval s hitrostjo 296 km/h, helikopter pa je pred tem v gosti megli hitro izgubil na višini in zadel ob hribovito območje.

V nesreči je poleg Bryanta in njegove hčerke Gianne umrlo še sedem ljudi: 56-letni bejzbolski trener John Altobelliz ženo Keriin hčerko Alysso, košarkarska trenerka deklic Katarina Foley, mlada košarkarica Payton in njena mama Sarah Chester ter pilotAra Zobayan.