Poročilo razkriva: luksuzno jadrnico Bayesian je potopil ekstremni veter

Kot poroča BBC, so preiskovalci po več mesecih sporočili, da se je plovilo sredi noči na bok prevrnilo v zgolj 15 sekundah, zaradi česar so potniki, pohištvo in razsuti predmeti zdrseli po krovu, "Na Bayesianu ni bilo zaznati znakov poplavljanja, dokler voda ni vdrla čez bok in v zgolj nekaj sekundah poplavila notranje prostore," piše v vmesnem poročilu.

Glavni inšpektor MAIB za pomorske nesreče Andrew Moll je dejal, da je bila situacija, potem ko se je jadrnica nagnila za več kot 70 stopinj, povsem "nepopravljiva". Bayesian pa je bil ob tem ranljiv tudi za močnejši veter, česar pa lastnik in posadka jadrnice nista vedela. Ta informacija namreč ni bila vključena v informacije o stabilnosti plovila, dodaja poročilo.

Slednje navaja več podrobnosti o tem, kako se je potopitev odvijala. Kot navajajo preiskovalci, se je posadka na kraju nesreče zasidrala prav z namenom, da bi se obvarovala pred napovedano nevihto. Hitrost vetra je približno uro pred incidentom znašala zgolj 14 kilometrov na uro, 55 minut kasneje pa je dosegala dobrih 55 kilometrov na uro. Le nekaj trenutkov preden se je jadrnica potopila, je hitrost vetra dosegla dobrih 110 kilometrov na uro.

Oceanograf na Univerzi v Southamptonu Simon Boxall pravi, da je bilo plovilo preprosto na napačnem mestu ob nepravem času. "Prednostna naloga posadke bi bila takrat zapreti lopute in vrata, kar so tudi storili," je povedal za BBC.