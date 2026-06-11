Poročilo: rusko gospodarstvo je v 'terminalni fazi'

Avtorji poročila ocenjujejo, da rusko gospodarstvo vstopa v "terminalno fazo" vojne ekonomije. Gospodarska rast se je praktično ustavila, država pa postaja vse bolj odvisna od Kitajske.

"V prvih letih vojne proti Ukrajini se je rusko gospodarstvo izkazalo za odpornejše, kot so pričakovali mnogi. Zdaj pa so rezerve v veliki meri porabljene," je dejal predsednik Kielskega inštituta za svetovno gospodarstvo Moritz Schularick.

Poročilo ugotavlja, da so se likvidna sredstva ruskega državnega premoženjskega sklada od začetka vojne močno zmanjšala.

Medtem ko so ob začetku invazije predstavljala 6,5 odstotka bruto domačega proizvoda, so aprila letos znašala le še 1,8 odstotka BDP, poroča DPA.

Hkrati se povečuje pritisk na državni proračun. Proračunski primanjkljaj je že v prvem četrtletju presegel cilj, ki si ga je ruska vlada zastavila za celotno leto 2026.

Dodaten udarec predstavljajo prihodki od energentov. Prihodki od prodaje nafte in plina so se v prvih treh mesecih leta v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšali za 45 odstotkov.