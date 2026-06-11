Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Poročilo: rusko gospodarstvo je v 'terminalni fazi'

Kiel, 11. 06. 2026 18.37 pred 1 uro 3 min branja 11

Avtor:
N.Š.
Ruski predsednik Vladimir Putin

Več kot štiri leta po začetku ruske invazije na Ukrajino se rusko gospodarstvo sooča z vse večjimi težavami. Čeprav se je v prvih letih vojne izkazalo za precej bolj odporno, kot so pričakovali številni zahodni analitiki, naj bi bile finančne rezerve države zdaj skoraj izčrpane, opozarjajo ekonomisti v novem poročilu Kielskega inštituta za svetovno gospodarstvo (IfW) in Stockholmskega inštituta za tranzicijsko ekonomijo.

Avtorji poročila ocenjujejo, da rusko gospodarstvo vstopa v "terminalno fazo" vojne ekonomije. Gospodarska rast se je praktično ustavila, država pa postaja vse bolj odvisna od Kitajske.

"V prvih letih vojne proti Ukrajini se je rusko gospodarstvo izkazalo za odpornejše, kot so pričakovali mnogi. Zdaj pa so rezerve v veliki meri porabljene," je dejal predsednik Kielskega inštituta za svetovno gospodarstvo Moritz Schularick.

Poročilo ugotavlja, da so se likvidna sredstva ruskega državnega premoženjskega sklada od začetka vojne močno zmanjšala.

Medtem ko so ob začetku invazije predstavljala 6,5 odstotka bruto domačega proizvoda, so aprila letos znašala le še 1,8 odstotka BDP, poroča DPA.

Hkrati se povečuje pritisk na državni proračun. Proračunski primanjkljaj je že v prvem četrtletju presegel cilj, ki si ga je ruska vlada zastavila za celotno leto 2026.

Dodaten udarec predstavljajo prihodki od energentov. Prihodki od prodaje nafte in plina so se v prvih treh mesecih leta v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšali za 45 odstotkov.

Preberi še 'Čakajo, da Putin umre'

Po oceni ekonomistov pa največji izziv za Moskvo ni več dostop do denarja. "Temeljna omejitev, s katero se danes sooča Rusija, ni dostop do kapitala, temveč pomanjkanje delovne sile, tehnologije in proizvodnih zmogljivosti," opozarja Matthew Klein, avtor ekonomskega portala The Overshoot.

Rusko gospodarstvo se sooča z rekordnim pomanjkanjem delavcev, saj je velik del moške populacije v vojski ali povezan z vojaško industrijo. Zaradi sankcij pa ima država tudi omejen dostop do naprednih tehnologij in industrijskih komponent.

Po mnenju avtorjev poročila dodatna državna poraba zato vse bolj spodbuja inflacijo, medtem ko njen učinek na vojaške zmogljivosti države postaja vse manjši.

Pomemben del poročila je namenjen tudi vse tesnejšim gospodarskim povezavam med Moskvo in Pekingom.

Kitajska danes predstavlja približno 35 odstotkov celotne ruske zunanje trgovine in je postala glavni dobavitelj številnih izdelkov dvojne rabe, ki jih je mogoče uporabljati tako v civilne kot vojaške namene.

Po ocenah ekonomistov je Kitajska prispevala približno tri četrtine povečanja ruskega uvoza sankcioniranih vojaško pomembnih komponent po letu 2022.

Avtorji opozarjajo, da se Rusija Kitajski ni približala zaradi strateške izbire, temveč zaradi nuje. Čeprav ji kitajska podpora trenutno pomaga vzdrževati vojno gospodarstvo, dolgoročno zmanjšuje njeno gospodarsko neodvisnost in pogajalsko moč.

Ekonomisti menijo, da naraščajoča ranljivost ruskega gospodarstva Zahodu odpira nove možnosti za pritisk na Moskvo. Posebej izpostavljajo prihodke od izvoza nafte in plina, ki ostajajo ključni vir financiranja vojne v Ukrajini.

Po njihovem mnenju bi morale zahodne države strožje uveljavljati omejitve cen ruske nafte, dodatno omejevati delovanje tako imenovane ruske "senčne flote" tankerjev ter okrepiti nadzor izvoza občutljivih tehnologij, predvsem prek kitajskih dobavnih verig.

"Uveljavljanje cenovnih omejitev mora ostati v središču sankcijske politike," je poudaril direktor Stockholmskega inštituta za tranzicijsko ekonomijo Torbjörn Becker.

Kljub opozorilom ekonomistov ostaja odprto vprašanje, kako hitro bi se lahko težave odrazile v dejanskem zmanjšanju ruskih vojaških zmogljivosti. Rusija namreč kljub sankcijam in gospodarskim pritiskom že več kot štiri leta nadaljuje vojno v Ukrajini, pri čemer trenutno nadzoruje približno petino ukrajinskega ozemlja, vključno s Krimom, ki ga je priključila že leta 2014.

Preberi še Ruska vojska ob Natovi meji: 'Naslednja tri leta bodo najnevarnejša'
putin vojna financiranje moskva

Preplah v Pentagonu: Evakuirali več nadstropij in hodnikov

Vojna v Ukrajini daljša od prve svetovne vojne

24ur.com Cena vojne: kako močno je Putinova invazija prizadela gospodarstvo
24ur.com Inflacija, finančna stabilnost in ali bo Putin zaplenil Krko?
24ur.com Vpliv vojne na evropsko gospodarstvo: Najhujšega še ni konec
24ur.com Rusko gospodarstvo je zdrsnilo v recesijo
24ur.com Evropske borze večinoma v plusu: nafta padla na raven pred začetkom vojne
24ur.com Pod bleščečo podobo zlatih kupol smrt in naraščajoča revščina
24ur.com Finančni komentar: Čakajoč na krizo
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sabro4
11. 06. 2026 19.52
se pravi avtorji ocenjuje, nekako pobožne želje ste mislili, ker poročilo IMFa gre v diametralno nasprotje, dejte preveriti
Odgovori
0 0
11. 06. 2026 19.50
če so se včeraj pripravljali na vojno z nato
Odgovori
0 0
Kalymero
11. 06. 2026 19.39
Bo treba za Ruse zamaške zbirat.
Odgovori
+4
4 0
Rde?a pesa in hren
11. 06. 2026 19.19
O tme sploh ni dvoma. Rusija ima še dve leti maksimalno rezerv... no, razen atomskih konic, teha pa ma v super inflaciji...
Odgovori
+0
3 3
Kardinal v Kristusu
11. 06. 2026 19.19
Verjamem 100%. Kmalu jim bo zmanjkalo energentov pa to...
Odgovori
+1
4 3
enajstdvanajst1
11. 06. 2026 19.18
prej ali slej se bo rusija zlomila to je vsaki kuri jasno... ne more samo vlagati v vojno. in bilijone dolarjev bo prej ali slej morala dati tudi ukrajini ki je tudi zaradi vojne čisto na dnu.
Odgovori
-5
3 8
antirepresija
11. 06. 2026 19.17
V vsakem primeru bi bilo dobro, da se malo umirijo, glede na to ,da s svojo vojsko prisvajajo ozemlje druge suverene drzave. Vsak, ki tukaj govori drugace, je pokvarjen. Za konec vojne je potrebno samo to, da se Rusi umaknejo nazaj na svoje meje.
Odgovori
-4
4 8
kita 1111
11. 06. 2026 19.17
Ko bo Rusija porabila svoje rezerve bo Evropa že dolgo v bankrotu
Odgovori
+6
8 2
StudyBitcoin
11. 06. 2026 19.07
zahodna propaganda 🤡
Odgovori
+7
10 3
JP2022
11. 06. 2026 19.05
nehajte se smešit
Odgovori
+5
9 4
Kaj_je_res
11. 06. 2026 18.58
To so mokre sanje Zahoda. Rusija ima proracunski primankljaj 2,6 % BDP, javni dolg pa samo 18 3% BDP. Praktično vse EU države imajo javni dolg nekajkrat višji. Da ne omenjam, da ima RF ogromne naravne vire in veliko podporo preostalega dela sveta.
Odgovori
+10
14 4
bibaleze
Portal
Opozorilo zdravnikov: V enem mesecu pet malčkov pojedlo del cigarete
Delil fotografijo s sinom in poslal močno sporočilo
Delil fotografijo s sinom in poslal močno sporočilo
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Tako razkošno je praznoval prihod otroka bivši mož Jennifer Lopez
Tako razkošno je praznoval prihod otroka bivši mož Jennifer Lopez
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Majhno stanovanje? To so rešitve, ki delujejo
Majhno stanovanje? To so rešitve, ki delujejo
To so bili njegovi zadnji trenutki
To so bili njegovi zadnji trenutki
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
vizita
Portal
Skrivnost popolnega videza najbolj seksi babice
Vas muči zaprtje? Ta preprost trik lahko pomaga takoj
Vas muči zaprtje? Ta preprost trik lahko pomaga takoj
Niste samo napihnjeni': to so signali, da vam hrana morda ne ustreza
Niste samo napihnjeni': to so signali, da vam hrana morda ne ustreza
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
cekin
Portal
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
moskisvet
Portal
Prvih 40 dni po smrti: kaj naj bi se dogajalo z dušo
Ste stari med 10 in 65 let? Na tej plaži ne smete postaviti senčnika
Ste stari med 10 in 65 let? Na tej plaži ne smete postaviti senčnika
Pogodba, ki ruši vse rekorde – več kot 500 milijonov evrov
Pogodba, ki ruši vse rekorde – več kot 500 milijonov evrov
V Sloveniji dnevno povprečno šest ločitev
V Sloveniji dnevno povprečno šest ločitev
dominvrt
Portal
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
Napake pri izbiri zaves: Kateri trendi v vašem domu delujejo zastarelo?
Napake pri izbiri zaves: Kateri trendi v vašem domu delujejo zastarelo?
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
okusno
Portal
Popolna priloga za piknike: krompirjeve solate, ki pogosto zasenčijo meso z žara
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
Domači sirup, ki vas bo prijetno ohladil in osvežil
Domači sirup, ki vas bo prijetno ohladil in osvežil
Proteinske sladice: modna muha ali pametnejša izbira za sladkosnede?
Proteinske sladice: modna muha ali pametnejša izbira za sladkosnede?
voyo
Portal
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758