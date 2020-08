Poročilo: voditelje Lebanona opozorili na nevarnost eksplozivov v pristanišču

Kot razkrivajo dokumenti, so libanonski varnostni organi že prejšnji mesec opozorili premierja in predsednika na več kot 2750 ton amonijevega nitrata, ki je bil v skladišču bejrutskega pristanišča. Izpostavili so varnostno tveganje in možnost, da morebitna eksplozija uniči prestolnico.

Tiskovna agencija Reuters je pridobila dokumente, ki razkrivajo, da so libanonski varnostni organi opozorili na možnost pogubne eksplozije, ki je naposled (dva tedna po poročilu) res prizadela Bejrut. Umrlo je vsaj 163 ljudi, poškodovanih je bilo več kot 6000, okoli 300.000 prebivalcev libanonske prestolnice pa je ostalo brez strehe nad glavo. Poročilo generalnega direktorata za državno varnost o dogajanju pred eksplozijo je med drugim vključevalo tudi omembo pisma, ki sta ga prejela predsednik Michel Aoun in premier Hassan Diab 20. julija. Čeprav natančna vsebina pisma ni bila v poročilu, ki ga je pridobil Reuters, je vir znotraj direktorata dejal, da je šlo za opozorilo, da morajo biti kemikalije nemudoma umaknjene oziroma zavarovane. "Obstajala je nevarnost, da bi material, če bi ga ukradli, uporabili za teroristični napad. Po koncu preiskave je generalni tožilec Ghassan Oweidat pripravil končno poročilo, ki so ga posredovali vodilnim. Posvarili smo jih, da bi Bejrut v primeru eksplozije lahko bil uničen," je dejal vir, ki je sodeloval pri pripravi pisma, a ni želel biti imenovan. Iz kabineta premierja in predsednika tega niso želeli komentirati, prav tako ne v pisarni generalnega tožilca. To opozorilo bi lahko le še dodatno podžgalo bes Libanoncev, ki že dlje časa živijo v državi, zaznamovani s korupcijo in oblastjo, ki je državo pognala na rob ekonomskega kolapsa. Eksplozija je bila kaplja čez rob, zaradi katere je Diabova vlada tudi odstopila, a bodo še vedno na čelu države do oblikovanja nove vlade.

Obnova Bejruta naj bi stala okoli 15 milijard dolarjev (kar je okoli 12,75 milijard evrov), država pa je že zdaj popolnoma obubožana, z dolgovi, ki presegajo 100 milijard dolarjev (okoli 85 milijard evrov). Aoun je prejšnji teden potrdil, da je vedel za obstoj materiala in da je naročil varnostnim organom, naj "storijo, kar je potrebno". Dodal je, da ni odgovoren, saj ni vedel, kje ga hranijo in kako nevaren pravzaprav je. "Nimam avtoritete, da upravljam s pristaniščem. Obstaja hierarhija in vsi tisti, ki so vedeli in so za to odgovorni, bi morali narediti, kar je potrebno," je dejal novinarjem.

Še vedno se poraja veliko vprašanj, zakaj je v bejrutsko pristanišče konec leta 2013 prišla tako ogromna pošiljka amonijevega nitrata, predvsem pa zakaj je material, ki se ga lahko uporabi za izdelavo bomb, tam ostal tako dolgo. Skozi leta naj bi sicer carinski in varnostni organi pristanišča neprestano opozarjali na nevarnost in pozivali sodnike, naj naročijo premik materiala dlje stran od središča mesta oziroma ga predajo vojski. Libanonska vojska naj bi zavrnila prošnjo za prevzem materiala, domnevno zato, ker ga niso potrebovali. Zavrnilo ga je tudi podjetje Lebanese Explosives, saj niso želeli zaseženega materiala, češ, da imajo svoje dobavitelje.