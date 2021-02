Poročilo ZN: mirovni načrt za obnovo po vojni proti naravi

Najresnejše opozorilo do zdaj je prišlo ob predstavitvi poročila Programa ZN za okolje z naslovom Pomiritev z naravo, ki opozarja na tri glavne nevarnosti: podnebno krizo, izginjanje narave in živalskih vrst ter onesnaženje, ki povzroči ogromno prezgodnjih smrti.

Svetovna populacija se je od leta 1970 kar podvojila in čeprav se življenjska doba daljša, 1,3 milijarde ljudi živi v revščini, 700 milijonov ljudi pa je lačnih. Vsako leto zaradi onesnaževanja predčasno umre devet milijonov ljudi, milijonu od skupaj osmih milijonov vrst rastlin in živali grozi izumrtje, vsako leto gre v svetovne vode 400 milijonov industrijskih odpadkov, le 15 odstotkov svetovnih močvirij je nedotaknjenih, v morjih je že 400 tako imenovanih mrtvih območij brez kisika, obseg plastike v morjih pa se je od leta 1980 povečal za desetkrat.

Pomiritev z naravo je ključna naloga prihajajočih desetletij, je dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres , in ključ do uspešne ter vzdržne prihodnosti za vse nas. Poročilo vsebuje raziskave in rešitve, kako popraviti naš planet. V njem je poziv k spremembam davčnih zakonodaj, torej da bi bila obdavčena škoda, storjena naravi, ki jo je treba upoštevati pri izračunavanju gospodarske rasti držav. Poziva tudi h koncu 5000 milijard dolarjev vrednih subvencij industriji fosilnih goriv, k prehodu k trajnostnemu kmetijstvu in ribištvu ter k drugim ukrepom, za katere zmanjkuje časa. Hkrati se v poročilu obračajo na posameznike iz bogatih držav, ki lahko svoj delež prispevajo z zmanjšanjem količine mesa v prehrani in preudarnim ravnanjem z elektriko in vodo.

"Ljudje zasedamo tri četrtine kopnega in dve tretjini oceana – popolnoma dominiramo Zemljo," je dejal Ivar Baste iz norveške okoljske agencije, glavni avtor poročila. Robert Watson, drugi glavni avtor poročila, pa je dejal: "Imamo tri glavne probleme, ki so med seboj povezani, ampak ne gre več le za okolje – imamo gospodarske probleme, razvojne probleme, varnostne probleme, družbene, moralne in etične probleme." Poudaril je, da je veliko močnih posameznikov, ki jim ta status quo ustreza, zato morajo ukrepati vlade.

Guterres pravi, da je to poročilo mirovni načrt po vojni z naravo in načrt, kako jo bomo obnovili. Poudaril je, da vse novice niso slabe, saj so se ZDA pod predsednikom Josephom Bidnom vrnile k Pariškemu podnebnemu sporazumu. Cilj ogljične nevtralnosti do leta 2050 bo tako lažje dosežen, če bo ta koalicija globalna in transformativna, še meni Guterres.