Poročna predstava: dahnila sta da, medtem ko je v ozadju izbruhnil vulkan

Taal se sicer nahaja 60 kilometrov južno od Manile na otoku Luzon in je izbruhnil včeraj. Ker so strokovnjaki domnevali, da bo izbruhnil še enkrat, ob tem pa bo nevarno eksplodiralo, so evakuirali bližnje prebivalce.

A poročni par in vsi povabljeni so tvegali in nadaljevali poroko."Bili smo nervozni. Nenehno smo spremljali družbena omrežja, ki so obveščala o izbruhu vulkana. Tako smo dejansko vedeli, kakšna je trenutna stopnja nevarnosti in sledili opozorilom," je povedal poročni fotografRandolf Even za CNN in dodal, da so se med dogodkom tudi pogovarjali, kaj bi storili, če bi se odvil najslabši scenarij. Sicer pa so prisotni na poroki ostali mirni, je še zatrdil Even.