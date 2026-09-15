Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Poročno slavje Trumpovega sina financiral tudi ruski oligarh

New York, 15. 09. 2026 08.07 pred 58 minutami 3 min branja 11

Avtor:
STA N.L.
Donald Trump mlajši in Bettina Trump

Donald Trump mlajši in Bettina Trump sta v ponedeljek deloma potrdila poročanje medija ProPublica, da je del njunega nedavnega poročnega slavja na Bahamih financiral ruski oligarh in zaveznik predsednika Vladimirja Putina Umar Kremlev, ki sta ga mladoporočenca v skupni objavi na Instagramu imenovala za dragega prijatelja.

Kremlev je po poročanju raziskovalnega portala ProPublica za različne stroške poroke 24. maja na Bahamih namenil več sto tisoč dolarjev, medtem ko se ženinov oče predsednik ZDA Donald Trump poroke niti ni udeležil.

Bettina Trump je v ponedeljek na Instagramu zapisala, da je Kremlev dragi prijatelj, ki je paru zelo velikodušno plačal dve izjemni noči praznovanja po poroki. Kot je zapisala skupaj z možem, je šlo za izjemno velikodušno poročno darilo prijatelja, za katerega sta bila in sta še vedno izjemno hvaležna.

Pojasnila je, da je bila sama poroka zasebna slovesnost, na kateri je bila navzoča le družina. Večdnevno praznovanje, ki je sledilo, pa je bilo po njenih besedah prvotno načrtovano le kot druženje s prijatelji. Dodala je, da je žalostno, ko se nekaj tako osebnega in veselega prikazuje kot nekaj političnega ali zloveščega zgolj zaradi tega, kdo je neka oseba ali od kod prihaja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Prijateljstvo ne zahteva političnega motiva. Velikodušnost samodejno ne pomeni, da obstaja nekakšen načrt. In včasih je poročno darilo preprosto poročno darilo," sta zapisala. Ob tem pa bode v oči, da je brat mladoporočenca Eric Trump izjavil, da nima pojma, kdo je Kremlev, in da zanj ni nikoli slišal. ProPublic pa je objavila skupinsko fotografijo s slavja, na kateri je tudi Kremlev.

Plačal najem zasebnega otoka

Po poročanju ProPublice je Kremlev plačal najem enega od dveh zasebnih otokov, kjer so potekali deli tridnevnega praznovanja in kjer so gostje tudi bivali. Plačal naj bi tudi ognjemet, njegova ekipa pa naj bi sodelovala pri organizaciji dogodka. Plačila naj bi bila izvedena preko družbe iz Dubaja, ki je povezana z Mednarodno boksarsko zvezo (IBA) pod vodstvom Kremleva.

Na dogodku so bili med drugim Trumpov sin Eric Trump, njegov svak Jared Kushner in približno 50 drugih gostov. Sama poročna slovesnost naj bi imela le 18 gostov.

Pred poroko na Kitajskem s Putinom

Kremlev je bil aprila letos odlikovan z ruskim državnim redom prijateljstva, po navedbah kitajskih državnih medijev pa je bil pred poroko na Kitajskem v družbi Putina. Ukrajina je proti njemu uvedla sankcije zaradi povezav s Putinom in ruskimi varnostnimi službami.

Kremlevovo poslovanje je že dlje časa povezano z ruskimi državnimi strukturami. IBA je bila v preteklosti finančno povezana z ruskim državnim energetskim podjetjem Gazprom, poroča ProPublica.

Razkritje je sprožilo vprašanja med strokovnjaki za nacionalno varnost, predvsem glede tega, zakaj bi človek z bližnjimi povezavami s Putinom za poročno praznovanje sina ameriškega predsednika namenil več sto tisoč dolarjev.

Trump mlajši je bil že v preteklosti predmet pozornosti zaradi stikov z Rusi. Posebej odmevno je bilo njegovo srečanje z rusko odvetnico Natalijo Veselnickajo v Trumpovem stolpu junija 2016, ko je bil njegov oče kandidat za predsednika.

Srečanje je bilo organizirano po elektronskem sporočilu, v katerem je bilo Trumpu mlajšemu ponujeno potencialno obremenilno gradivo o takratni demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton. V sporočilu je bilo navedeno, da gre za del prizadevanj ruske vlade za podporo Trumpovi kandidaturi.

Donald Trump mlajši Umar Kremlev ruski oligarh Bahami

Kaj je nemški tajni načrt, ki ga Berlin nujno želi skriti pred Moskvo?

Natova lovca nad Litvo sestrelila dron, Poljska dvignila vojaška letala

24ur.com Putinovo 'osebno' darilo Trumpu: ruski umetnik naslikal predsednikov portret
24ur.com Neprijavljeni repertoar Trumpovih daril: palice za golf, bodalo za 22 tisočakov
24ur.com Kdo je skrivnostni donator, ki je podaril 130 milijonov dolarjev za plače ameriških vojakov?
24ur.com Vanessa in Kai Trump na razkošni zabavi Tigerja Woodsa
24ur.com Trumpovi od inavguracije do danes zaslužili 1,2 milijarde evrov
24ur.com Trump in Melania na slovesnem sprejemu trupel padlih ameriških vojakov
24ur.com Donald Trump bi si rad v Washingtonu postavil slavolok
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
15. 09. 2026 09.09
Res sem vesel,da SDS podpira Trumpa in njegovo družino.
Odgovori
0 0
Razsuti Tovor
15. 09. 2026 09.04
Vedno bolj verjamem, da Amerika in Rusija delujeta skupaj za oslabitev Evrope.
Odgovori
+0
1 1
lokson
15. 09. 2026 08.42
Ja innnnnnnnnnn????????
Odgovori
+2
3 1
Piko2
15. 09. 2026 08.41
Kaj to koga briga?
Odgovori
+3
4 1
ecoliqua
15. 09. 2026 08.40
To je modus operandum desničarjev...
Odgovori
+1
3 2
JP2022
15. 09. 2026 08.32
ja to je čist nezaslišano, predlagam malo kolesarit, ali pa izbirt podpise, neki v tej smeri no, lahko bi se tudi kakšen ngo ustanovil
Odgovori
+2
5 3
Potouceni kramoh
15. 09. 2026 08.30
No akterji sami priznavajo kako umazan in pokvarjen je da kapitalistični desničarski svet.
Odgovori
+9
10 1
Nidani
15. 09. 2026 08.25
Haha...pri nas pa NPM trgajo, ker je njena prijateljica Rusinja....ccccc
Odgovori
+4
6 2
grumf
15. 09. 2026 08.24
No, kle mate ruske vohune blizu predsednika...
Odgovori
+8
9 1
travc
15. 09. 2026 08.18
A res rabi podporo Trampov sin?
Odgovori
+7
7 0
Uporabnik1888402
15. 09. 2026 08.18
Desnicarji le zicajo ...
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
Portal
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
Razkrila veselo novico: kmalu bosta postala starša
Razkrila veselo novico: kmalu bosta postala starša
zadovoljna
Portal
Veljala je za eno najlepših blondink na svetu, pri 51 letih še vedno navdušuje
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
To je najlažji modni trik jeseni 2026: en sam dodatek povzdigne vsak outfit
To je najlažji modni trik jeseni 2026: en sam dodatek povzdigne vsak outfit
vizita
Portal
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti
Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti
Nova študija kaže, da je morda že 8 od 10 mladih izpostavljenih povečanemu tveganju za srčno-žilne dogodke
Nova študija kaže, da je morda že 8 od 10 mladih izpostavljenih povečanemu tveganju za srčno-žilne dogodke
Zakaj zvečer ne morete odložiti telefona, čeprav ste čez dan izčrpani?
Zakaj zvečer ne morete odložiti telefona, čeprav ste čez dan izčrpani?
cekin
Portal
Vnukom dajo vse, zase pa skoraj nič: kdaj pomoč mladim postane finančna past za stare starše?
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
moskisvet
Portal
Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj
Vijoličen, nenavaden in vse prej kot dolgočasen
Vijoličen, nenavaden in vse prej kot dolgočasen
Zvezdnik nedolžnost izgubil pri 15 letih
Zvezdnik nedolžnost izgubil pri 15 letih
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
dominvrt
Portal
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
Na fotografijah so videti popolno, doma pa povzročajo največ težav
Na fotografijah so videti popolno, doma pa povzročajo največ težav
okusno
Portal
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
'Ful sem dober!' Tadej po zmagi: 'Najboljši dan v lajfu'
'Ful sem dober!' Tadej po zmagi: 'Najboljši dan v lajfu'
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nočne ladje
Nočne ladje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956