Poročno slavje Trumpovega sina financiral tudi ruski oligarh

Kremlev je po poročanju raziskovalnega portala ProPublica za različne stroške poroke 24. maja na Bahamih namenil več sto tisoč dolarjev, medtem ko se ženinov oče predsednik ZDA Donald Trump poroke niti ni udeležil. Bettina Trump je v ponedeljek na Instagramu zapisala, da je Kremlev dragi prijatelj, ki je paru zelo velikodušno plačal dve izjemni noči praznovanja po poroki. Kot je zapisala skupaj z možem, je šlo za izjemno velikodušno poročno darilo prijatelja, za katerega sta bila in sta še vedno izjemno hvaležna. Pojasnila je, da je bila sama poroka zasebna slovesnost, na kateri je bila navzoča le družina. Večdnevno praznovanje, ki je sledilo, pa je bilo po njenih besedah prvotno načrtovano le kot druženje s prijatelji. Dodala je, da je žalostno, ko se nekaj tako osebnega in veselega prikazuje kot nekaj političnega ali zloveščega zgolj zaradi tega, kdo je neka oseba ali od kod prihaja.

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"Prijateljstvo ne zahteva političnega motiva. Velikodušnost samodejno ne pomeni, da obstaja nekakšen načrt. In včasih je poročno darilo preprosto poročno darilo," sta zapisala. Ob tem pa bode v oči, da je brat mladoporočenca Eric Trump izjavil, da nima pojma, kdo je Kremlev, in da zanj ni nikoli slišal. ProPublic pa je objavila skupinsko fotografijo s slavja, na kateri je tudi Kremlev.

Plačal najem zasebnega otoka

Po poročanju ProPublice je Kremlev plačal najem enega od dveh zasebnih otokov, kjer so potekali deli tridnevnega praznovanja in kjer so gostje tudi bivali. Plačal naj bi tudi ognjemet, njegova ekipa pa naj bi sodelovala pri organizaciji dogodka. Plačila naj bi bila izvedena preko družbe iz Dubaja, ki je povezana z Mednarodno boksarsko zvezo (IBA) pod vodstvom Kremleva. Na dogodku so bili med drugim Trumpov sin Eric Trump, njegov svak Jared Kushner in približno 50 drugih gostov. Sama poročna slovesnost naj bi imela le 18 gostov.

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