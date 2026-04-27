Porod na skoraj 10.000 metrih: dojenček na letalu presenetil potnike

Let DL478 je bil na poti proti svojemu cilju, ko je žensko zajel porod. Na srečo so bili med potniki tudi zdravnik in dve medicinski sestri, ki so takoj priskočili na pomoč, poroča Airlive.net.

V sodelovanju s kabinskim osebjem so zdravstveni delavci kabino na višini okoli 10.000 metrov preuredili v improvizirano porodno sobo. Porod je potekal uspešno, otrok pa se je rodil približno pol ure pred pristankom.

Ko je posadka izvedela za situacijo, je razglasila izredne razmere in letalo preusmerila proti letališču v Portland. Letalo je varno pristalo, na pisti pa so ga že čakale reševalne službe.

"Bilo je res noro," je dejal eden od potnikov in opisal napeto vzdušje v kabini, ki se je po prvem otrokovem joku hitro spremenilo v olajšanje in aplavz.

Letalska družba je dogodek potrdila in pohvalila hitro odzivnost posadke ter zdravstvenih delavcev na krovu.

Mamo in novorojenčka so po pristanku prepeljali v lokalno bolnišnico, njuno stanje pa naj bi bilo stabilno.