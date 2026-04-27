Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Porod na skoraj 10.000 metrih: dojenček na letalu presenetil potnike

Portland, 27. 04. 2026 21.13 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Porod

Potniki na letu družbe Delta Air Lines so doživeli izjemno in nepozabno izkušnjo. Med letom je ena od potnic nepričakovano začela rojevati – dojenček se je nato rodil le približno 30 minut pred tem, ko je letalo zaradi izrednih razmer pristalo.

Let DL478 je bil na poti proti svojemu cilju, ko je žensko zajel porod. Na srečo so bili med potniki tudi zdravnik in dve medicinski sestri, ki so takoj priskočili na pomoč, poroča Airlive.net.

V sodelovanju s kabinskim osebjem so zdravstveni delavci kabino na višini okoli 10.000 metrov preuredili v improvizirano porodno sobo. Porod je potekal uspešno, otrok pa se je rodil približno pol ure pred pristankom.

Ko je posadka izvedela za situacijo, je razglasila izredne razmere in letalo preusmerila proti letališču v Portland. Letalo je varno pristalo, na pisti pa so ga že čakale reševalne službe.

"Bilo je res noro," je dejal eden od potnikov in opisal napeto vzdušje v kabini, ki se je po prvem otrokovem joku hitro spremenilo v olajšanje in aplavz.

Letalska družba je dogodek potrdila in pohvalila hitro odzivnost posadke ter zdravstvenih delavcev na krovu.

Mamo in novorojenčka so po pristanku prepeljali v lokalno bolnišnico, njuno stanje pa naj bi bilo stabilno. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Porodi na letalih niso tako redki, kot bi si mislili. V zadnjih letih se je zgodilo več primerov – od poroda na letu Turkish Airlines med Istanbulom in Chicagom do zasilnega pristanka leta med Doho in Bejrutom, pa tudi rojstva na vojaškem letalu med evakuacijo iz Afganistana.

Letalsko osebje je na takšne situacije usposobljeno, piše Flightradar24. Ko se začne porod, najprej ocenijo stanje in obvestijo pilota, ki se lahko odloči za preusmeritev leta. Pri komunikaciji uporabljajo protokol NITS (narava problema, namera, čas, posebna navodila), ki omogoča hitro in jasno usklajevanje.

Če na krovu ni zdravstvenega osebja, porod vodijo člani posadke. V letalu uredijo improviziran zaseben prostor, uporabijo medicinsko opremo in pomagajo pri porodu, nato pa spremljajo stanje matere in otroka do pristanka, ko oskrbo prevzamejo reševalci.

Vprašanje državljanstva je bolj zapleteno. V večini primerov ga določa državljanstvo staršev, redkeje država, nad katero je letalo letelo, ali država registracije letala. V praksi pa skoraj vedno obstaja jasna pravna podlaga, ki določi, kateri državi otrok "pripada".

Krotilec kačo spustil v hlače turista, ta je umrl

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mr Nobady
27. 04. 2026 21.50
Moje iskrene sožalje otroku...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
zadovoljna
Portal
Zaradi starostne razlike je skušal prekiniti razmerje, nato pa ...
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
vizita
Portal
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
cekin
Portal
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
moskisvet
Portal
Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
dominvrt
Portal
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
okusno
Portal
Ta trik spremeni navadno pijačo v popolno poletno osvežitev
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
voyo
Portal
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669