Porod na skoraj 10.000 metrih: dojenček na letalu presenetil potnike

Let DL478 je bil na poti proti svojemu cilju, ko je žensko zajel porod. Na srečo so bili med potniki tudi zdravnik in dve medicinski sestri, ki so takoj priskočili na pomoč, poroča Airlive.net.
V sodelovanju s kabinskim osebjem so zdravstveni delavci kabino na višini okoli 10.000 metrov preuredili v improvizirano porodno sobo. Porod je potekal uspešno, otrok pa se je rodil približno pol ure pred pristankom.
Ko je posadka izvedela za situacijo, je razglasila izredne razmere in letalo preusmerila proti letališču v Portland. Letalo je varno pristalo, na pisti pa so ga že čakale reševalne službe.
"Bilo je res noro," je dejal eden od potnikov in opisal napeto vzdušje v kabini, ki se je po prvem otrokovem joku hitro spremenilo v olajšanje in aplavz.
Letalska družba je dogodek potrdila in pohvalila hitro odzivnost posadke ter zdravstvenih delavcev na krovu.
Mamo in novorojenčka so po pristanku prepeljali v lokalno bolnišnico, njuno stanje pa naj bi bilo stabilno.
Porodi na letalih niso tako redki, kot bi si mislili. V zadnjih letih se je zgodilo več primerov – od poroda na letu Turkish Airlines med Istanbulom in Chicagom do zasilnega pristanka leta med Doho in Bejrutom, pa tudi rojstva na vojaškem letalu med evakuacijo iz Afganistana.
Letalsko osebje je na takšne situacije usposobljeno, piše Flightradar24. Ko se začne porod, najprej ocenijo stanje in obvestijo pilota, ki se lahko odloči za preusmeritev leta. Pri komunikaciji uporabljajo protokol NITS (narava problema, namera, čas, posebna navodila), ki omogoča hitro in jasno usklajevanje.
Če na krovu ni zdravstvenega osebja, porod vodijo člani posadke. V letalu uredijo improviziran zaseben prostor, uporabijo medicinsko opremo in pomagajo pri porodu, nato pa spremljajo stanje matere in otroka do pristanka, ko oskrbo prevzamejo reševalci.
Vprašanje državljanstva je bolj zapleteno. V večini primerov ga določa državljanstvo staršev, redkeje država, nad katero je letalo letelo, ali država registracije letala. V praksi pa skoraj vedno obstaja jasna pravna podlaga, ki določi, kateri državi otrok "pripada".
