Porod v Paklenici: turistka za nosečnost vedela, njen novi partner ne

Luksemburžanka Natasha je s svojo novorojenko v zadnjih dneh pristala na naslovnicah številnih hrvaških in tudi tujih medijev. Rodila je namreč na stranišču narodnega parka Paklenica. A nenavaden ni bil le kraj poroda, temveč tudi dejstvo, da sta tako porodnica kot njen partner dejala, da za nosečnost sploh nista vedela.

Kot trdijo Natashini najbližji, za nosečnost ni vedel nihče. "Vsi smo se odpravili na izlet. Sprva je bilo vse v redu, nato pa se je Natasha nenadoma začela počutiti slabo in odšla je na stranišče. Pri porodu sta ji pomagali moja soproga in njena mama, pomoč je namreč zaradi nedostopnega terena prišla zelo pozno," je povedal Boris , ki je na Hrvaškem gostil skupino iz Luksemburga.

Novorojenka pa je na svet privekala v roku, ni govora o prezgodnjem porodu, še poroča hrvaški medij, ki je govoril tudi z ginekologi, ki so obravnavali mamo in otroka. "Izjava, da za nosečnost ni vedela, nas je presenetila. Kasneje nam je vseeno priznala, da je zanjo vedela. Tudi na družbenih omrežjih je veliko slik, na katerih se lahko vidi, da se je oblačila na način, da bi skrila vidne znake nosečnosti," so jim dejali.

Dodali so sicer, da ne morejo soditi, najpomembneje pa je, da se tako otrok kot mama počutita dobro. "Ker gre za državljanko EU, tudi bolniški stroški niso sporni. Navsezadnje gre za manjšo postavko za porod," so povedali. "Zdaj pa naj steče protokol, z zdravstvene strani smo naredili in naročili vse, pri nas se zgodba s tem zaključi."