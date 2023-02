'Porodni turizem': Rusinje hodijo rojevat v Argentino

Od 33 žensk, ki so v četrtek z enim letom prispele v argentinsko prestolnico, so bile tri pridržane zaradi težav z dokumentacijo, sledile pa so drugim ženskam, ki naj bi prispele z letom en dan prej. Rusinje so sprva trdile, da so v Argentino prišle zgolj zaradi turističnega obiska. Kasneje so sicer priznale, da želijo, da imajo njihovi otroci argentinsko državljanstvo, ker bodo imeli več svobode kot zgolj z ruskim potnim listom. Če ima otrok argentinsko državljanstvo, to učinkovito pospeši postopek pridobivanja državljanstva za starše.

"Ugotovljeno je bilo, da niso prišle kot turistke, kar so priznale tudi same," je pojasnila vodja agencije za migracije Florencia Carignano. "Težava je v tem, da pridejo v Argentino, vpišejo svoje otroke v argentinsko državljanstvo in odidejo. Naš potni list je zelo varen po vsem svetu. Imetnikom omogoča vstop v 171 držav brez vizumov."

Odvetnik treh žensk, ki so bile pridržane, je dejal, da so "krivično zaprte", saj so pridržane zaradi suma, da so "lažne turistke". To je izraz, "ki v naši zakonodaji ne obstaja", je dejal Christian Rubilar. "Tem ženskam, ki niso storile kaznivega dejanja, ki niso prekršile nobenega migracijskega zakona, je nezakonito odvzeta svoboda," je sklenil za BBC.

Velik porast prihodov ruskih državljanov časnik La Nacion pripisuje vojni v Ukrajini. Poleg tega, da ljudje bežijo, pa jih privlačijo tudi pravica do brezvizumskega vstopa v Argentino ter kakovostna medicina in raznolikost bolnišnic, poročanje časnika La Nacion povzema BBC.

V Rusiji se je pravzaprav razvil že pravi "porodni turizem". Ena od spletnih strani celo ponuja različne pakete za nosečnice, ki želijo roditi v Argentini. Spletna stran oglašuje storitve, kot so osebni porodni načrti, prevoz z letališča, učenje španščine in popusti pri stroških bivanja v "najboljših bolnišnicah v argentinski prestolnici".

Paketi se gibljejo od "ekonomskega razreda", ki stane okoli 4500 evrov, do "prvega razreda", za katerega je treba odšteti približno 14.000 evrov. Na spletni strani je navedeno, da ustanovitelj od leta 2015 omogoča porodni turizem in nudi podporo pri selitvah, podjetje pa pravi, da je "100-odstotno argentinsko".