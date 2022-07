Poroko na Havajih odnesel morski val

V naselju Kailua-Kona na zahodu največjega havajskega otoka se je v nedeljo zgodil nenavaden incident. Med poroko ob obali je morje začelo valoviti, ob tem pa so večji valovi s seboj odnesli dele poročnega sprejema. Eden izmed obiskovalcev je na družbenem omrežju tudi delil posnetek dogajanja, kjer lahko vidimo kako se veliki valovi približujejo skupini ljudi in podirajo mize.

Pod objavo so se oglasili tudi drugi uporabniki omrežja. "Vau, to je noro. Ukvarjam se s porokami, sem koordinatorka, in to bi bila prava katastrofa! Upam, da ste se kljub temu vsi imeli lepo," je zapisala ena izmed njih.

Drugi niso bili tako prijazni, eden izmed njih je močno kritiziral hotelsko osebje. "O, to je zelo nevarno! Zaposleni bi morali vedeti, da gre za nevarno območje. Kaj, če bi umrli," je napisal.

Kot pa lahko slišimo s posnetka, se je prvoten strah sprevrgel v sproščeno vzdušje. "Torta je ostala na varnem," sta sporočila mladoporočenca in pristavila, da morje ni poškodovalo nikogar izmed svatov. Preden so valovi začeli prestopati nižji zdi ob obali, so prisotni ravno začeli premikati mize, stole in hrano, saj je morje postajalo vedno bolj razburkano. "Na srečo v zabojih, ki jih je dobila voda, ni bilo več nobene hrane," sta še povedala ravnokar poročena. "Ostali smo sicer brez plesišča, ampak to ni nikogar motilo. Ob koncu večera smo plesali kar v blatu in bilo je prečudovito," je pristavil ženin.